Россиянку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про российскую армию

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу Викторию Петрову, которая обвиняется в распространении фейков про ВС РФ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
Девушку арестовали в мае 2022 года по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии в социальной сети «ВКонтакте».
«Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа», — передает издание.
До этого сообщалось, что глава ГУР Украины Буданов обвиняется в совершении 104 терактов в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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