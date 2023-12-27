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Мужчину осудили на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой Z

В Омске суд приговорил к 15 годам серийного поджигателя машин с символикой Z
27 декабря 2023, 12:57
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы по делу о нескольких поджогах машин с символикой Z. Об этом информирует «Интерфакс».
Первые пять лет фигурное будет отбывать в тюрьме, а затем направится в колонию строгого режима.

Следствие установила, что мужчина поджигал автомобили в городе в ноябре 2022 года. Он пытался спалить объект топливно-энергетического комплекса региона, но его поймали с поличным и задержали сотрудника ФСБ и МВД.


Полицейским поджигатель заявил, что так хотел таким образом напугать жителей и повлиять на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации.

Ранее сообщалось, что женщина демонстративно включала на рынке украинские песни и попала под суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кречмер: Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня
27 декабря 2023, 13:19

Фото: iStock/JARAMA

Украина будет вынуждена отказаться от потерянных территорий ради прекращения огня. Так считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кремера, его слова передает Spiegel.
«В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины», — заявил политик.

Он считает, что Германия должна вмешаться и проявить дипломатическую инициативу, чтобы повлиять на прекращение огня. Однако, по его словам, немецкое правительство занимает позицию, согласно которой переговоры нежелательны, а поставка оружия на Украину будет продолжаться. При этом в США уже поняли, что таким способ конфликт завершить не получится.

Кречмер добавил, что основой конфликта является идея ослабить Россию во всех отношениях, чтобы она перестала представлять угрозу для мирового сообщества.

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Сенатор Карасин сообщил, что беспорядки в Пицунде организовали извне
27 декабря 2023, 12:36

Фото: iStock/rarrarorro

Беспорядки, которые устроила оппозиция в Абхазии из-за дачи в Пицунде, искусственно подогревались извне.
Об этом РИА Новости рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Государственная дача в Пицунде, более 180 га, находится в аренде у России по соглашению между абхазским правительством и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность РФ объекта на территории Абхазии подписали в январе 2022 года. При этом оппозиция выступала против ратификации данного соглашения, считая. По мнению оппозиционеров, в документе существует пункты, которые противоречат конституции Абхазии.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - заявил политик Григорий Карасин.
По словам сенатора, рассмотрение данного вопроса в абхазском парламенте уже состоялось. Его поддержали.

«Всё остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, заинтересованные в этом», - отмечает Карасин, комментируя действия оппозиции.
По словам Карасина, к данной ситуации нужно спокойно относится.

«Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо», - говорит Карасин.
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#политика
#россия
#мир
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«О каких семейных ценностях речь?»: Физрук переоделся в Снегурочку и возмутил родителей
В Приморье родители заявили в прокуратуру на физрука, переодетого в Снегурочку
27 декабря 2023, 11:35

Фото: istock / Dusan Stankovic

В поселке Ливадия Приморского края в школе № 26 преподаватель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки на детском утреннике, что вызвало возмущения у родителей учеников. Самого педагога и администрацию школы заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Возмущенные обратились в прокуратуру.

«О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?» — пожаловалась в социальных сетях одна из родительниц.
Руководство школы отреагировали на недовльство родителей и пояснили, что учитель физкультуры играл роль Снегурочки из популярного советского мультфильма «Ну, погоди!», которую исполнял волк мужского пола. Дети были рады, и никакого злого умысла или подтекста в этом не было.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учитель
#дети
#волк
#преподаватель
#школа
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Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде
27 декабря 2023, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.

Однако оппозиция выступила против такого документа, объясняя это тем, что в нем есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.

Ранее стало известно, что в Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Ратификация была необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.

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#москва
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#закон
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#митинг
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Посол в Вене Любинский заявил, что бессмысленно обсуждать транзит газа без РФ
27 декабря 2023, 10:07

Фото: istockphoto/MikeMareen

Без участия и согласования с Россией вести разговоры о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
Об этом сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, когда комментировал идею Киева провести транзит газа из России без контракта.

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», - заявил Дмитрий Любинский.
По его мнению, заявления украинских чиновников уже давно себя обесценили и не заслуживают никакого внимания со стороны РФ.

«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные «пряники», - заявил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF, ссылаясь на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, сообщал, что украинская сторона намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если не будет транзитного контракта, Украина вместе с партнерами из ЕС планирует найти решение для этого.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября сообщил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

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#австрия
#россия
#украина
#газ
#новости
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В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины
Экс-советник генсека НАТО Куят: Члены альянса заблокируют прием Украины
27 декабря 2023, 07:13

Фото: istock / Michele Ursi

Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в беседе с немецким журналистом Флавио фон Вицлебену.

«НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. . И не произойдет», — заявил экс-председатель.
До этого сообщалось, что Европейский союз подготавливает запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. По новому плану, члены объединения обязаны взять на себя перед бюджетом Евросоюза финансовые гарантии, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.

Также ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз и НАТО верным решением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#украина
#интервью
#государство
#нато
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В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде
ТАСС: В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде
27 декабря 2023, 06:00

Фото: iStock/Andrey Danilov

В Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что парламент республики планирует в среду, 27 декабря, рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта.

Ратификация необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.

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#соглашения
#митинг
#собственность
#дачи
#парламент
#рф
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FT: ЕС готовит запасной план финансовой помощи Киеву в размере €20 млрд
27 декабря 2023, 05:41

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз (ЕС) готовит запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times.
В публикации говорится, что новый вариант финансирования стал необходимо из-за блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, которая предусматривала выделение Украине в течение 2024–2027 годов 50 миллиардов евро.

Согласно новому плану, члены Евросоюза должны взять на себя перед бюджетом ЕС финансовые гарантии, что позволит ЕК занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.

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#евро
#бюджет
#поправки
#ес
#нато
#ек
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Захарова: США в 2024 году всеми силами будут поддерживать конфликт на Украине
27 декабря 2023, 05:35

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
«Они будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам» (цитата по РБК), — сказала она.

Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер. По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.

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#мария захарова
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#украина
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