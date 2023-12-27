Мужчину осудили на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой Z

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Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы по делу о нескольких поджогах машин с символикой Z. Об этом информирует «Интерфакс».
Первые пять лет фигурное будет отбывать в тюрьме, а затем направится в колонию строгого режима.
Следствие установила, что мужчина поджигал автомобили в городе в ноябре 2022 года. Он пытался спалить объект топливно-энергетического комплекса региона, но его поймали с поличным и задержали сотрудника ФСБ и МВД.
Полицейским поджигатель заявил, что так хотел таким образом напугать жителей и повлиять на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации.
Ранее сообщалось, что женщина демонстративно включала на рынке украинские песни и попала под суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следствие установила, что мужчина поджигал автомобили в городе в ноябре 2022 года. Он пытался спалить объект топливно-энергетического комплекса региона, но его поймали с поличным и задержали сотрудника ФСБ и МВД.
Ранее сообщалось, что женщина демонстративно включала на рынке украинские песни и попала под суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак