В России вырос спрос на программы трейд-ин на рынке жилья после снижения «ключа»

26 июня 2026, 19:15

Фото: iStock/marchmeena29

В России весной и в начале лета увеличился спрос на программы трейд-ин на рынке жилья вслед за снижением ключевой ставки. Об этом рассказала заместитель директора по продажам федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова.





Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день «ключ» составляет 14,25%.



Бибкова в разговоре с «Известиями» отметила, что уже половина застройщиков предлагает покупателям программы трейд-ин. В прошлом году это делали менее трети девелоперов.



По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, вторичный рынок жилья начал оживляться на фоне снижения ключевой ставки. И теперь собственники легче продают старые квартиры, взять небольшой кредит и купить новое жилье.





«Брать крупный кредит на новое жилье покупатели по-прежнему не готовы, поэтому стараются использовать вырученные средства для покупки другой квартиры. Одновременно девелоперы расширяют набор акций: предлагают скидки, субсидированную и траншевую ипотеку, рассрочку и программы трейд-ин», — говорится в материале издания.