Эксперт оценила влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости

19 июня 2026, 17:22

Девелопер Архангельская: снижение ключевой ставки было ожидаемо

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Снижение ключевой ставки до 14,25% было ожидаемо. Однако такой показатель практически не отразится на рынке недвижимости. Об этом рассказала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.





По ее словам, небольшое снижение «ключа» позволит вернуть часть отложенных сделок на вторичном рынке и сделок с трейд-ин. Однако серьезных сдвигов ждать не стоит.





«Основной объем сделок остается в сегменте господдержки. С учетом скорого «закрытия» льготной ипотеки в привычном виде девелоперы будут активно разрабатывать специальные предложения: траншевая ипотека, длительные рассрочки, скидки на лоты», — отметила Архангельская в разговоре с «Известиями».

«Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты: мы уже видим рост выдач после апрельского решения, однако банки сохраняют жесткие требования к заемщикам. Депозиты останутся привлекательными, поскольку ставка будет выше инфляции», — сказала эксперт.