Эксперт оценила влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости
Девелопер Архангельская: снижение ключевой ставки было ожидаемо
Снижение ключевой ставки до 14,25% было ожидаемо. Однако такой показатель практически не отразится на рынке недвижимости. Об этом рассказала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.
По ее словам, небольшое снижение «ключа» позволит вернуть часть отложенных сделок на вторичном рынке и сделок с трейд-ин. Однако серьезных сдвигов ждать не стоит.
«Основной объем сделок остается в сегменте господдержки. С учетом скорого «закрытия» льготной ипотеки в привычном виде девелоперы будут активно разрабатывать специальные предложения: траншевая ипотека, длительные рассрочки, скидки на лоты», — отметила Архангельская в разговоре с «Известиями».
При этом финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова пояснила в беседе с RT, что снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов указывает на то, что регулятор пока не готов к более резкому шагу из-за кадрового дефицита, бюджетной неопределенности и возможного ослабления рубля.
«Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты: мы уже видим рост выдач после апрельского решения, однако банки сохраняют жесткие требования к заемщикам. Депозиты останутся привлекательными, поскольку ставка будет выше инфляции», — сказала эксперт.
Фурзикова не исключила, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 11—12% годовых. Все будет зависеть от устойчивого закрепления инфляции вблизи 4% и укрепления рубля.