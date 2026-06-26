Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках

26 июня 2026, 15:28

Самые доступные квартиры в столичных новостройках оказались в Некрасовке

Фото: iStock/Evgeniia Gordeeva

Самое доступное первичное жилье в рейтинге локаций Старой Москвы в июне текущего года оказалось в районе Некрасовка. Средняя стоимость одного квадратного метра составила порядка 231,9 тыс. руб. Такие данные привели аналитики платформы bnMAP.pro.