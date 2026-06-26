Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках
Самое доступное первичное жилье в рейтинге локаций Старой Москвы в июне текущего года оказалось в районе Некрасовка. Средняя стоимость одного квадратного метра составила порядка 231,9 тыс. руб. Такие данные привели аналитики платформы bnMAP.pro.
По словам экспертов, это объясняется тем, что в Некрасовке преобладают варианты квартир комфорт-класса, ориентированного на массового покупателя. Второе место по доступности жилья на первичном рынке заняла Капотня. Здесь квадратный метр стоит около 253,8 тыс. руб., пишет РБК Недвижимость. Тройку замкнул район Северный со средней стоимостью квадратного метра 260,5 тыс. руб.
В пятерку лидеров по доступности жилья на рынке новостроек также вошли районы Новогиреево (270 тыс. руб.) и Северное Бутово (287,1 тыс. руб.). В конце прошлого года самое доступное жилье в столичных новостройках можно было купить в районах Некрасовка, Северное Измайлово и Бибирево.
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