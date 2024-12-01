В России заблокировали счета комика Долгополова

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ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского. Об этом говорится в данных сервиса «БИР-Аналитик», передает РИА Новости.
На 30 ноября ИП Долгополова еще является действующим, однако его счета заблокированы. Причиной блокировки ведомство указало «непредставление налогоплательщиком налоговой декларации».
В 2020 году адвокат комика Леонид Соловьев рассказывал РИА Новости, что Долгополов уехал из РФ после того, как правоохранители стали проверять его выступление в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года.
Напомним, в прошлом году СК РФ начал проверку Долгополова и его коллеги Гарика Оганисяна после их выступления в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в кафе в Санкт-Петербурге.
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В 2020 году адвокат комика Леонид Соловьев рассказывал РИА Новости, что Долгополов уехал из РФ после того, как правоохранители стали проверять его выступление в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года.
Напомним, в прошлом году СК РФ начал проверку Долгополова и его коллеги Гарика Оганисяна после их выступления в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в кафе в Санкт-Петербурге.
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Екатерина Коршунова