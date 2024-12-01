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В российском регионе машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет

СК: в Саратовской области машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль с несовершеннолетними опрокинулся в кювет в Саратовской области, один подросток погиб. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
По имеющейся информации, в субботу, 30 ноября, возле села Николаевка в Балаковском районе 15-летний водитель при управлении транспортным средством опрокинул опрокидывание машины в кювет. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Проводится проверка, и по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения.



Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в аварию недалеко от Выборга в Ленинградской области, в результате чего пострадали 6 человек.

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#саратовская область
#автобус
#дтп
#транспорт
#автомобиль
Власти Японии приступили к обсуждению создания «азиатского НАТО»
01 декабря 2024, 05:21

Фото: istock/Derek Brumby

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии начала обсуждение создания «азиатской версии НАТО», в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Об этом сообщили в газете Yomiuri.
Утверждается, что комитет был создан по указанию премьер-министра Японии Сигэру Исибы, который долгое время продвигал идею создания «азиатского НАТО». По его словам, основой этого альянса должен стать военный союз Японии и США с участием многих других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как отмечается в статье, многие депутаты от ЛДП очень скептически относятся к этой идее из-за сложности ее реализации и необходимости внесения поправок в Конституцию Японии. Кроме того, многие в Токио опасаются ухудшения отношений с Китаем, который постоянно выступает против попыток создания аналогов НАТО в Азии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на рискованность идеи Японии о создании «НАТО в Азии».

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#япония
#нато
#китай
#сергей лавров
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Появились подробности о центре НАТО в Норвегии
Центр НАТО в Норвегии будет заниматься подготовкой морского десанта
01 декабря 2024, 05:12

Фото: iStock/RomanBabakin

Новый центр подготовки НАТО в Норвегии будет обучать морской десант Североатлантического альянса в Арктике. Подробности работы центра сообщил The Barents Observer со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.
Военный объект расположен в заполярной коммуне Серрейса. Там проходят обучение сотни военнослужащих из США, Великобритании и Нидерландов.

«Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в условиях кризиса и войны. В совокупности регион становится важной и благоприятной ареной для подготовки союзников», – отметил глава минобороны.

Ранее сенатор Швейцарии от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа высказался о возможности вступления страны в НАТО. Он отверг присоединение Швейцарии к альянсу и подчеркнул, что парламент страны никогда не примет его.

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#норвегия
#швейцария
#великобритания
#сша
#нидерланды
#россия
#нато
#военные
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Трамп номинировал отца своего зятя Кушнера на должность посла США во Франции
Трамп номинировал отца своего зятя на должность посла США во Франции
01 декабря 2024, 05:00

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя на должность посла во Франции. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.
По словам политика, Чарльз является основателем и президентом Kushner Company, «одной из крупнейших и наиболее успешных частных компаний по недвижимости в стране». Старший сын Чарльза, Джаред, был старшим советником администрации Трампа во время его первого президентского срока, как и его жена и дочь.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов не сможет повторно назначить своих детей на должности в администрации.

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#дональд трамп
#сша
#франция
#посол
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Во Франции пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину
Во Франции 1 декабря пройдет акция против отправки западных войск на Украину
01 декабря 2024, 03:41

Фото: istockphoto/SimonLukas

В Париже 1 декабря состоится демонстрация против отправки войск на Украину на фоне того, как США, Великобритания и Франция разрешили Киеву использовать ракеты для ударов по российской территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, акция, получившая название «Национальная манифестация за мир–, начнется на площади Пале-Руаяль, недалеко от Люксембургского сада. Затем участники пройдут к центру города. Акция призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики французского лидера Эммануэля Макрона.

Организаторы мероприятия заявили, что из-за распространения во французских СМИ идеи о якобы «российской угрозе» граждане готовятся «к войне» с Россией.

Ранее СМИ писали, что французское руководство опасается, что переговоры по Украине будут вести только Россия и США, в то время как Европа и Украина будут исключены из мирного диалога.

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#франция
#митинг
#россия
#украина
#сша
#европа
#армия
#военные
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В Норвегии открылся центр десантных операций на границе с Россией
01 декабря 2024, 03:04

Фото: iStock/ Fotonen

В северной Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Об этом сообщает Newsweek.
«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», – подчеркивается в публикации.

Расположенный в Серрейсе центр специализируется на обучении делегаций из Нидерландов, Великобритании и США. В статье говорится, что, хотя у Норвегии нет собственных десантных сил, некоторые из ее специальных сил базируются в этом районе.

Ранее стало известно о доходах Норвегии вследствие вытеснения российского газа с рынка Евросоюза.

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#нато
#сша
#нидерланды
#великобритания
#норвегия
#военные
#россия
#евросоюз
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Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
01 декабря 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Протестующие в Тбилиси, отогнанные из парламента сотрудниками спецназа, начали строить баррикады на улицах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Как утверждается, участники митинга используют скамейки, мусорные баки и другие подручные предметы для строительства баррикад. Корреспондент агентства пояснил, что толпа сторонников оппозиции, присутствовавших на митинге, покинула здание парламента после применения слезоточивого газа. Они сместились по проспекту Руставели.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#фейерверк
#протесты
#митинг
#оппозиция
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Некоторым россиянам начнут списывать долги
Вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО
01 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/alexialex

1 декабря вступил в силу закон № 39-ФЗ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает списание с военнослужащих просроченной кредитной задолженности в размере до 10 миллионов рублей.
Долг должен быть списан с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, с призывников, проходящих обязательную военную службу (за исключением курсантов военных училищ и вузов), или с военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны сроком не менее одного года с декабря 2024 года, а также с их супругов.

Согласно действующему законодательству, российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы.

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#сво
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#кредитные каникулы
#закон
#владимир путин
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Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении
01 декабря 2024, 01:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают террористические атаки и планируют контрнаступление. Сообщением об этом было опубликовано главным командованием сирийской армии в социальной сети Facebook*.
«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», – отмечается в заявлении.

До этого президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает отстаивать целостность своей территории и может уничтожить врага, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#сирия
#террористы
#контрнаступление
#военные
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В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске
01 декабря 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности, заявил корреспондент государственной телерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.
По его словам, сирийская армия отбивает атаки террористов вблизи Алеппо, который частично находится под контролем боевиков. Корреспондент сообщил, что в данный момент боевики пытаются продвинуться на юг.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.

До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Читайте также:

Асад высказался о ситуации в Сирии

В Сирии произошла попытка военного переворота

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо
#сирия
#иран
#террористы
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