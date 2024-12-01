В российском регионе машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет

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Автомобиль с несовершеннолетними опрокинулся в кювет в Саратовской области, один подросток погиб. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
По имеющейся информации, в субботу, 30 ноября, возле села Николаевка в Балаковском районе 15-летний водитель при управлении транспортным средством опрокинул опрокидывание машины в кювет. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Проводится проверка, и по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в аварию недалеко от Выборга в Ленинградской области, в результате чего пострадали 6 человек.
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Александр Климов