Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля

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Во Франции на толпу упала большая металлическая фигура птицы, передает издание Ouest France.
Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни людей. В какой-то момент конструкция, удерживающая птицу, упала на гостей.
В результате инцидента пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы. Полиция и военные прибыли на место происшествия, все посетители были эвакуированы.
Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лир. Пожар вспыхнул на одном из аттракционов, в результате чего 11 человек пострадали.
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В результате инцидента пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы. Полиция и военные прибыли на место происшествия, все посетители были эвакуированы.
Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лир. Пожар вспыхнул на одном из аттракционов, в результате чего 11 человек пострадали.
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Александр Климов