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В России задумались о создании межрегионального автокластера

Правительство РФ обсуждает идею создания межрегионального автокластера в России
27 января 2024, 03:59
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Власти России активно рассматривают идею формирования автомобильного кластера, охватывающего Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калужскую области.

Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства, как сообщает агентство «Интерфакс».

Решетников отметил, что на данный момент ведется обсуждение данного проекта с участием Минпромторга и региональных властей. Глава ведомства подчеркнул необходимость разрешения вопроса по использованию простаивающих территорий двух автомобильных производств в Санкт-Петербурге.

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#страны
#министр
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В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена
В США заявили, что конфликт в Техасе может навредить Байдену
27 января 2024, 03:47

Фото: IStock/kieferpix

Экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден считает, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости.
Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

Карден подчеркнул, что, с его точки зрения, эта проблема может негативно сказаться на образе Байдена в преддверии выборов. В то же время он выразил уверенность в том, что рано или поздно ситуация в Техасе приобретет разрешение.

Противостояние между Национальной гвардией Техаса и федеральной пограничной службой продолжается уже несколько дней, в связи с разногласиями по демонтажу заграждений на границе с Мексикой. Местные нацгвардейцы считают, что федеральные власти не оказывают достаточной помощи в решении проблемы нелегальной миграции, поэтому они вынуждены принимать ситуацию в свои руки.

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#приговор
#байден
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После циклона начала работать паромная переправа между Сахалином и материком
27 января 2024, 03:31

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая материковую часть России с островом Сахалин, вновь начала функционировать. Её работа была приостановлена из-за сильного шторма, бушевавшего в Татарском проливе, да и в других частях Тихого океана.
По сообщению министерства транспорта Сахалинской области, первые паромы прибудут на остров утром и днём 28 января (по местному времени - прим. ред.). На линии Корсаков - Курилы готовится к отплытию грузопассажирское судно «Павел Леонов». Следует отметить, что этот корабль почти официально признан социально значимым, так как он построен на Невском судостроительном заводе специально для сообщения между Курильскими островами и Сахалином.

Ледокол Росморпорта «Капитан Хлебников» в настоящее время обеспечивает проход через льды в акватории порта Ванино Хабаровского края, после чего паромы выйдут к Сахалину. Стоит отметить, что из-за циклона были закрыты не только морские перевозки, но и некоторые дороги внутри самого острова. До сих пор на отдельных трассах Сахалина действуют ограничения для пассажирского транспорта.

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Назван последний ужин казненного чистым азотом американца
ALN: казненный чистым азотом американец в качестве последнего ужина выбрал стей
27 января 2024, 03:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США с использованием чистого азота, выбрал традиционное право на последний ужин перед исполнением смертной казни. Об этом сообщил представитель Управления исправительных учреждений штата Алабама, сообщает Alabama Local News (ALN).
В качестве последней трапезы заключенный заказал стейк, картофельные оладьи и яйца. Также он выбрал кофе, сладкую газировку и воду.

Ранее стало известно, что использованный метод казни вызвал у казненного сильные муки. Мужчина испытывал удушье в течение 19 минут, сопровождаясь судорогами.

Кеннет Юджин Смит был осужден в 1988 году по обвинению в убийстве жены местного проповедника по заказу.

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Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы
Байден согласился на «самые жесткие реформы» в истории США для защиты границы
27 января 2024, 03:09

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Соглашение между Белым домом и сенаторами предоставит возможность внедрить «самый строгий комплекс реформ» для защиты границы за всю историю страны, заявил президент США Джо Байден на официальном сайте своей администрации.
Байден отметил, что граница длительное время находится в состоянии разрухи и настало время исправить эту ситуацию.

Президент сообщил, что его представители работали в течение двух месяцев с двухпартийной группой сенаторов, чтобы разработать решение по преодолению кризиса на границе. Он подчеркнул, что предложенные меры, если бы они были приняты в виде закона, стали бы самым строгим и справедливым комплексом реформ для защиты границы в истории страны.

Байден также выразил уверенность, что новый закон предоставит главе Белого дома дополнительные полномочия для закрытия границы в случаях, когда она «переполняется».

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#байден
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В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции
27 января 2024, 02:55

Фото: iStock/KuntalSaha

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после того, как Анкара приняла решение ратифицировать вступление Швеции в НАТО, указано в заявлении комитета.
«Сегодня Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам Сената, выразил свое одобрение в связи с ратификацией Турцией вступления Швеции в НАТО и объявил, что теперь будет поддерживать продажу истребителей F-16 Турции», — гласит опубликованное заявление.
Также в сообщении отмечается, что Кардин выразил свою обеспокоенность «препятствиями на пути вступления Швеции в НАТО», предпринимаемыми Венгрией.

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#захарова
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Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах и клевете
27 января 2024, 02:37

Фото: istock / Rawf8

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении обжаловать решение нью-йоркского суда, обязавшего его выплатить свыше 83 миллионов долларов в рамках иска, поданного писательницей Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете.
В своем комментарии к решению присяжных Трамп выразил несогласие с обоими вердиктами, утверждая, что в них присутствует политический контекст, связанный с попыткой вмешательства в избирательную кампанию.

«Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее в мае Трамп был признан виновным по гражданскому иску, поданному Кэрролл, и ему было приказано выплатить писательнице пять миллионов долларов. Отрицая свою вину и атакуя Кэрролл словесно, он столкнулся с новым иском, на который теперь также собирается подать апелляцию.

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#суд
#сша
#оружие
#трамп
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности, призывает оставаться дома
27 января 2024, 01:59

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщается в официальном канале мэрии в Telegram.
«Региональный центр спасения: город Белгород и Белгородский район находятся в условиях ракетной опасности. Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу, если это возможно, и избегать пребывания у окон», — гласит сообщение.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

На территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

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#город
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#Белгород
#ракеты
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Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
CNN: суд в Нью-Йорке обязал Трампа уплатить 83,3 млн долларов по иску о клевете
27 января 2024, 01:44

Фото: сайт Кремля

В Нью-Йорке Дональда Трампа осудили на 80 миллионов долларов штрафа по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего президента США в домогательствах и клевете, сообщает телеканал CNN.
«Присяжные определили, что Трамп обязан выплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за причиненный ей ущерб», — отметил телеканал.
В мае жюри уже признало виновным Трампа по гражданскому иску, поданному Кэрролл, и назначило ей выплату пяти миллионов долларов. На следующий день после этого решения бывший президент заявил, что жюри признало его невиновным в обвинениях в сексуальном насилии над писательницей, добавив, что он «не совершал и не предпринимал ничего подобного».

В ответ Кэрролл потребовала дополнительные 10 миллионов долларов компенсации за комментарии Трампа, сделанные после вынесения первого решения.

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#президент
#компенсации
#ущерб
#трамп
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NatGeo: Ледники больше не являются источником важных климатических данных
27 января 2024, 01:11

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Таяние альпийских ледников из-за погодных явлений, связанных с глобальным потеплением, приводит к утрате многовековых отложений, хранившихся в них, как в холодильниках. Теперь климатологи ничего не могут прочесть по этим своеобразным «возрастным кольцам» ввиду отсутствия таковых.
Ранее ледники были для учёных своеобразными «климатическими архивами», хранящими элементы прошлых эпох и периодов, на основании изучения которых можно было делать выводы о природных изменениях на протяжении многих веков, а также строить прогнозы относительно дальнейшей перспективы существования планеты, пишут научные обозреватели журнала Nature Geoscience (NatGeo). Теперь такой возможности нет.

Исследователи из Германии, Италии и Швейцарии изучили некоторые образцы из крупнейшего ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах и пришли к выводу, что они абсолютно не пригодны для анализа ввиду слишком малого количества микроэлементов. Они просто ушли в долину вместе с талой водой.

«Представьте, что некто ворвался в научную библиотеку и украл оттуда ряд книг, а остальные переставил на другие полки. Более того: он в некоторых изданиях поменял местами слова, предложения и целые страницы. Восстановление оригинальных текстов стало практически невозможным, не правда ли?», — проводит аналогию возглавляющая исследование химик-эколог Маргит Швиковски.

Глобальное потепление подвергает угрозе сбор климатических данных не только в Альпах, но и в других горных системах Земли. Однако сохранение этого удивительного природного образования является важной задачей для местных и мировых экологических организаций. Исследователи уверены, что это важно не только с научной, но и с практической точки зрения. По их мнению, речь идёт о будущем планеты и населяющих её людей.

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#эколог
#ученые
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