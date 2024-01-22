Россиянам объяснили отсутствие январского роста цен на автомобили

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Причиной отказа автодилеров от традиционного в январское время повышения цен стало затоваривание. Об этом сообщает 74.ru.
Отмечается, что цены на автомобили могут снизиться, однако это произойдет точечно и на не слишком серьезные суммы. Примечательно, что даже малого снижения цен не стоит ждать от российских автопроизводителей.
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Екатерина Коршунова