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«Рожают в основном маргиналы»: Демокраф Ракша раскрыл будущее России на ближайшие 20 лет

Демокраф Ракша: в ближайшие 20 лет не начнёт расти
12 января 2024, 14:53
Фото: IStock/SewcreamStudio

Фото: IStock/SewcreamStudio

Росстат в дополнение к базовому представил высокий и низкий варианты демографического прогноза до 2046 года. В первом сценарии население страны (без учета новых регионов) вырастет на 4,6 млн человек, во втором — упадёт на 15,4 млн человек.
Независимый демограф Алексей Ракша в эфире «Радио 1» заявил, что к реальности всегда ближе средний вариант Росстата. В кризисных случаях более правдоподобным считается прогноз с низкими показателями. Сейчас, по его словам, нет предпосылок для естественного прироста населения страны.
«Нет никаких предпосылок, чтобы население России начало расти за счёт естественного прироста, когда число родившихся превышает число умерших. Ближайшие 20 лет такого точно не будет, а потом, возможно, и будет, но мы этого уже не застанем, скорее всего», — сказал демограф.

По мнению специалиста, проблема демографического кризиса – в отсутствии правильных стимулов. Ракша напомнил, что после введения материнского сертификата на второго ребёнка, рождаемость в России выросла, а после того, как сертификат начали выдавать на первого ребёнка – рождаемость начала падать. Сегодня молодые люди не заводят детей, поскольку не уверены в завтрашнем дне, не получают нужно поддержки от государства в виде яслей для первого ребенка и финансовой помощи для второго.
«Рожают в основном маргиналы и те, кто вперёд не смотрит. Сейчас вся мощь России направлена на зажмуривание. Мы не смотрим, что будет впереди, потому что страшно <…> Рождаемость первых и вторых детей выше там, где ниже уровень неравенства, — это такие страны, как Скандинавия и Чехия, — и там, где лучше система детских садов, там, где лучше социальное обслуживания, субсидии и так далее», — заключил Ракша.
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#население
#рождаемость
#россия
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Рядом с домами в СНТ в Пушкинском округе обнаружили пять опасных деревьев
12 января 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Аварийные деревья, растущие вблизи двух дачных домов, обнаружили специалисты Мособллеса на территории СНТ «Берендеи» в Пушкинском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сигнал о деревьях, способных представлять опасность, поступил от местного жителя. Специалисты провели лесопатологическое исследование, которое показало, что у двух домов находится пять авариных деревьев, которые в любой момент могут упасть», — говорится в сообщении.

Результаты исследования направлены для согласования в региональный Комлесхоз. После этой процедуры деревья внесут в список для рубки на текущий год.

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#природа
#лес
#деревья
#пушкинский округ
#экология
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Роскомнадзор выявил 43 миллиона случаев неправильного оформления сим-карт
12 января 2024, 14:46

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор, по итогам проверок за 2023 год, выявил порядка 43 миллионов сим-карт, при оформлении которых были допущены нарушения. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что всего было выявлено 43 миллиона номеров. Но на данный момент уже по 42 миллионам из них внесены достоверные сведения.

Также из общего числа выявленных номеров с нарушениями 600 тысяч были заблокированы. Ещё свыше 78 тысяч сим-карт, оформленных не на реального владельца, были изъяты сотрудниками полиции.

Напомним, что с 2018 года российские абоненты обязаны предоставлять свои паспортные данные мобильному оператору перед заключением договора на оказание услуг. При этом штрафы при отсутствии данных в отношении россиян были введены лишь в марте прошлого года. Они составляют от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц.

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#роскомнадзор
#сим-карты
#данные
#штрафы
#оператор
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В Электросталь направят 121 млн рублей для восстановления нормального теплоснабжения
12 января 2024, 14:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Электросталь получит 121,6 млн рублей из резервного фонда Подмосковья для ликвидации последствий сбоя теплоснабжения. Об этом говорится в постановлении правительства региона, размещённом на сайте областного кабмина.
«Предоставить в 2024 году бюджету городского округа Электросталь из резервного фонда правительства Московской области денежные средства в размере 121 683 094 рублей на безвозмездной и безвозвратной основе», – сказано в тексте постановления.
Деньги направят на восстановление функционирования объектов теплоснабжения и повышение его надёжности.

В декабре из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» было отключено отопление в нескольких десятках домов микрорайона Восточный. На территории муниципалитета ввели локальный режим ЧС и создали оперштаб. С 1 января котельная перешла на ответственное хранение в МУП «Электростальский центр услуг».

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#подмосковье
#московская область
#теплоснабжение
#котельная
#электросталь
#жкх
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В 2024 году «Мособлэнерго» проведут порядка 100 тренировок по ГО и ЧС
12 января 2024, 14:31

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики проведут четыре командно-штабных учения и более ста тренировок по ГО и ЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В «Мособлэнерго» планируется проведение четырех командно-штабных учений и более ста тренировок, которые позволят без отвлечения от производственного процесса отработать комплекс мероприятий, связанных с приведением в готовность объектов и работников к чрезвычайным ситуациям.

«В 2023 году учения проводились на масштабных мероприятиях, где отрабатывались действия по ликвидации условных аварийных ситуаций, связанных с прекращением энергоснабжения объектов и опросы антитеррористической защищенности объектов. Цель учений — отработка действий персонала компании и смежных служб для того, чтобы дополнительно подготовить бригады энергетиков к любым нештатным ситуациям», — отметили в министерстве.
Также ​на протяжении прошлого года тренировки были проведены и отработаны на отлично во всех филиалах региона.

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#тренировки
#подмосковье
#энергетика
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В подмосковных Озёрах построят детсад на 200 мест
12 января 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возведут на улице Калинина в городе Озёры округа Коломна, проект здания добрила архитектурная комиссия градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание П-образной формы планируется построить на месте снесённого ранее аварийного детского сада. Площадь двухэтажного здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Фасад будет украшен элементами разных цветов, напоминающими радугу», — говорится в сообщении.

В детском саду можно будет разместить восемь групп. В каждой из групповых ячеек будут свои комнаты для сна и игр, санузел, раздевалки и буфет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинский отсек с процедурной и кабинетами логопеда и психолога.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, высадят деревья и кустарник.

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#озёры
#детский сад
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#дети
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Отопление в подольском посёлке Южный восстанавливают бригады семи ведомств
12 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Восстановление отопления продолжается в домах посёлка Южный в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, участие в работах принимают несколько команд под контролем руководства Московской области и регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В ликвидации последствий аварии задействованы бригады ремонтников Московской области, команда префектур трёх столичных округов — центрального, восточного и юго-западного, бригады учреждений «Гормост» и «Теплосеть-Мытищи», работники Мособлгаза, Мосводоканала и Фонда капремонта Подмосковья», — уточняется в сообщении.

Сложность восстановительных работ в посёлке Южный заключается в том, что в домах там в основном деревянные перекрытия и старые коммуникации. Поэтому на возвращение отопления требуется больше времени.

Авария в Климовске произошла 4 января. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались более 170 многоквартирных домов, а также ряд социальных объектов.

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#авария
#климовск
#отопление
#жкх
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Концерт Лолиты в Омске отменили после доноса казаков
12 января 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Концерт исполнительницы Лолиты в Омске отменили после доноса общественников движения «Совет атаманов казачьего народа», об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Выступление Лолиты в Концертном зале Омска должно было состояться 14 марта.

Министерство культуры Омской области сообщило, что концерт певицы не состоится, потому что договор на аренду не был подписан.

Однако, ранее в интернте распространилось заявление местного движения «Совет атаманов казачьего народа». Общественники потребовали запретить Лолите выступление, заявив, что она пропагандирует разного рода сексуальные извращения. По их мнению, концерт необходимо отменить «в память о наших казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс».

Ранее концерты Лолиты были отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

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#концерт
#певица
#омская область
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Опрос: Почти половина россиян будут отмечать Старый Новый год в офисе
12 января 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 45% россиян планируют отмечать в офисе.
При этом, столько намерены отмечать праздник самостоятельно после рабочего дня с коллегами в кафе, баре или ресторане, ещё у 10% традиционный новогодний корпоратив проводится именно в январе и зачастую приурочен к Новому году по старому стилю.

Как передаёт RT, россияне любят отмечать Старый Новый год, так как это помогает продлить праздничное настроение, встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, отдохнуть от работы, а также снять стресс от вождения в рабочий режим после праздничных новогодних праздников.

В исследовании приняли участие 1 625 россиян из всех федеральных округов в возрасте 25-55 лет.

А другой опрос интерьерной компании показал, что почти четверть россиян продают старую мебель после приобретения новой.

«Россияне чаще отдают предпочтение осознанному потреблению. И если раньше устаревшие вещи по умолчанию отвозились на дачу или попросту выбрасывались, то сегодня это ещё и возможность подзаработать на перепродаже», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

Также россияне отдают старую мебель знакомым, выбрасывают её, свозят на дачу, сдают на реставрацию.

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Юрист Соловьёв предложил дополнительные меры с должниками-иноагентами
12 января 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/utah778

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой ввести в законодательство изменения, позволяющие выездную налоговую проверку к иноагентам, имеющим долги по налогам и сборам, превышающих 10 тыс. рублей.
Он полагает, что за счёт неуплаченных средств иностранные агенты смогут иметь какие-либо конкурентные преимущества перед обычными налогоплательщиками, что недопустимо.

«Предлагаю дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у физического или юридического лица, включённого в реестр иностранных агентов, недоимки по налогам и сборам, превышающей 10 тыс. рублей, является основанием для назначения и проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя зампреда правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

А тем временем самих юристов предложили обязать объединяться в саморегулируемые организации вместо введения ГОСТ. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Целесообразнее бы было на законодательном уровне определить понятие юридической помощи, категории оказывающих её лиц и квалификационные требования к ним, а также предусмотреть обязанность юридических лиц, ИП и самозанятых, оказывающих юридическую помощь, по объединению в саморегулируемые организации по аналогии с СРО в сферах оценочной, аудиторской, патентной и иных видов деятельности», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Выборный.

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