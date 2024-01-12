«Рожают в основном маргиналы»: Демокраф Ракша раскрыл будущее России на ближайшие 20 лет

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Росстат в дополнение к базовому представил высокий и низкий варианты демографического прогноза до 2046 года. В первом сценарии население страны (без учета новых регионов) вырастет на 4,6 млн человек, во втором — упадёт на 15,4 млн человек.
Независимый демограф Алексей Ракша в эфире «Радио 1» заявил, что к реальности всегда ближе средний вариант Росстата. В кризисных случаях более правдоподобным считается прогноз с низкими показателями. Сейчас, по его словам, нет предпосылок для естественного прироста населения страны.
По мнению специалиста, проблема демографического кризиса – в отсутствии правильных стимулов. Ракша напомнил, что после введения материнского сертификата на второго ребёнка, рождаемость в России выросла, а после того, как сертификат начали выдавать на первого ребёнка – рождаемость начала падать. Сегодня молодые люди не заводят детей, поскольку не уверены в завтрашнем дне, не получают нужно поддержки от государства в виде яслей для первого ребенка и финансовой помощи для второго.
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«Нет никаких предпосылок, чтобы население России начало расти за счёт естественного прироста, когда число родившихся превышает число умерших. Ближайшие 20 лет такого точно не будет, а потом, возможно, и будет, но мы этого уже не застанем, скорее всего», — сказал демограф.
«Рожают в основном маргиналы и те, кто вперёд не смотрит. Сейчас вся мощь России направлена на зажмуривание. Мы не смотрим, что будет впереди, потому что страшно <…> Рождаемость первых и вторых детей выше там, где ниже уровень неравенства, — это такие страны, как Скандинавия и Чехия, — и там, где лучше система детских садов, там, где лучше социальное обслуживания, субсидии и так далее», — заключил Ракша.Читайте также:
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