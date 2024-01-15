«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти

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Впервые за последние десять лет в России возросло количество людей с диагнозом «алкогольная зависимость», такие данные Росстата собрала «КоммерсантЪ».
Как сообщает газета, статистика была опубликована в конце декабря 2023 года под заголовком «Здравоохранение в России-2023». В ней сообщается, что с 2010 по 2021 год число россиян с диагнозом «алкогольная зависимость» сократилось вдвое, однако, с 2022 года количество зависимых от алкоголя людей вновь начало расти.
Опрошенные эксперты объясняют этот парадокс коронавирусной пандемией, социально-экономическими потрясениями, а также напряженной геополитической обстановкой.
Так, по информации Росстата, в 2022 году под диспансеризацию с диагнозом «алкогольный психоз» попали 12,9 тысяч человек.
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Опрошенные эксперты объясняют этот парадокс коронавирусной пандемией, социально-экономическими потрясениями, а также напряженной геополитической обстановкой.
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Евгения Парфентьева