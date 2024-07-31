В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила

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Глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Петрова, одним из факторов распространения заболевания служит потепление, из-за которого растет число комаров, которые являются переносчиками вируса лихорадки. Глава ОС при Росгидромете подчеркнул необходимость обеспечения интегрированного подхода к контролю за численностью комаров.
Петров также призвал улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний.
Ранее НМИЦ Минздрава РФ назвал первые симптомы при заражении лихорадкой Западного Нила. Среди них: жар, слабость, боль в глазах, мышцах и спине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Петров также призвал улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний.
Ранее НМИЦ Минздрава РФ назвал первые симптомы при заражении лихорадкой Западного Нила. Среди них: жар, слабость, боль в глазах, мышцах и спине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова