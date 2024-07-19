Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки

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Профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский предупредил туристов, путешествующих в Азии и Латинской Америке, об опасности заражения лихорадкой Денге.
«Лихорадка Денге — вирусное заболевание, инкубационный период длится от 3 до 14 дней, а острое состояние — около недели. Первые признаки гриппоподобные: головная боль, боль в суставах, резкое повышение температуры. Среди других симптомов тошнота, рвота, диарея, увеличение лимфоузлов, сыпь», — пояснил в беседе с NEWS.ru Березовский.
Он рекомендовал при выявлении у себя признаков заболевания не ставить себе диагнозов и не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.
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Мелисса Тимофеева