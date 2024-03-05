В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях

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В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд вынес приговор Валерию Зеленскому.
Его осудили на два года и три месяца лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, передает «Лента.ру».
Как установил суд, военнослужащий отказался участвовать в боевых действиях как устно, так и письменно, игнорируя приказ об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.
Зеленский будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Баранова к наказанию за самовольное покидание воинской части дважды и за распространение наркотиков.
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Как установил суд, военнослужащий отказался участвовать в боевых действиях как устно, так и письменно, игнорируя приказ об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.
Ранее сообщалось, что Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Баранова к наказанию за самовольное покидание воинской части дважды и за распространение наркотиков.
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Артем Кузьмин