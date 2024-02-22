В Томске осудили на 10 лет военного, зарезавшего знакомого в пьяной драке

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Томский гарнизонный военный суд назначил 10 лет лишения свободы военному, который расправился со знакомым во время драки и ранил женщину. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службе суда.
По информации ведомства, фигурант находился в гостях у знакомого, компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент началась ссора, переросшая в драку. Тогда хозяин дома попросил агрессивного гостя покинуть дом, но в ответ достал нож. Женщина попыталась заступиться за потерпевшего, но фигурант дважды порезал ее руку. Затем он вонзил лезвие в шею мужчины. Он скончался от полученных травм.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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Алина Юрчак