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В российских вузах появятся комнаты для пребывания детей

Замглавы Минобрнауки рассказала об идее увеличить число детских комнат в вузах
11 февраля 2024, 15:12
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Замглавы ведомства Ольга Петрова сообщила, что Минобрнауки России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе, передает РИА Новости.
По словам Петровой, в текущем году появится множество мер поддержки по различным аспектам. Отмечается, что данный проект окажет положительное воздействие на процессы обучения и преподавания.

Согласно информации источника, такие комнаты планируется открывать на первых этажах вузов, оборудовать их санузлом, необходимой техникой и мебелью.


Напомним, для поддержки молодых родителей, обучающихся в вузах, в России предусмотрен ряд льгот. К примеру, при рождении ребенка студентке полагается единовременное пособие, равное стипендии за время нахождения в декрете.

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Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с сайта правовых актов
«Ъ»: с сайта правовых актов пропал законопроект о предельном возрасте военных
11 февраля 2024, 13:57

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

С портала проектов нормативных правовых актов пропал подготовленный Минобороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что законопроект содержал предложения о повышении возрастной отметки для мобилизованных и контрактников (70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных). Однако теперь при посещении сайта пользователи могут увидеть следующие надписи: «Проект удален. Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Примечательно, что найти сведения об удаленном законопроекте на иных страницах госсайта также не удалось. Напомним, что действие законопроекта планировалось распространить на правоотношения, которые возникли в период с 24 февраля 2022 года.

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В Приморье 22 человека отравились едой в кафе
Прокуратура: в кафе в Приморье 22 человека отравились едой
11 февраля 2024, 06:20

Фото: istock / DarthArt

В приморском Дальнереченске за последние пять дней в больницу обратились двадцать два человека с признаками острого отравления, сообщает прокуратура региона через свой Telegram-канал.
Согласно информации надзорного ведомства, случаи отравления произошли с 5 по 10 февраля.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительное расследование позволяет предположить, что причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания», — говорится в сообщении.
Дальнереченская межрайонная прокуратура уже начала проверку, а полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен.

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На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа
На птицефабрике Южно-Сахалинске ввели карантин после выявления птичьего гриппа
11 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Kalinovskiy

Власти Сахалинской области ввели карантин из-за выявленного случая высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике «Островная». Сообщение об этом содержится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.
«С 9 февраля 2024 года установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ „Город Южно-Сахалинск“, а также на отдельной территории муниципального образования „Анивский городской округ“ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», - говорится в указе.
Документ подписан губернатором региона Валерием Лимаренко.

Отмечается, что выявлен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц. Согласно указу, эпизоотическим очагом признана территория птицефабрики «Островная», а угрожаемой зоной — территория, прилегающая к этому очагу. Радиус угрожаемой зоны составляет 5 км от границ эпизоотического очага в пределах Южно-Сахалинска и села Троицкое (Анивский городской округ).
Помимо этого, правительством области подписаны постановления об изъятии птиц и продукции птицеводства из эпизоотического очага, а также о проведении изъятия птиц в угрожаемой зоне.

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СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте
11 февраля 2024, 04:38

Фото: Следком Калмыкии

Видеозаписи с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте были опубликованы в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
На этих кадрах запечатлено, как сотрудники СК России фиксируют разрушения и делают фотографии важных деталей для следствия.



Предварительно СК сообщил, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи после конфликта с одним из специалистов центра. По данным следствия, в результате взрыва погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник получили ранения. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, но их жизни не угрожает.

Позже мэр города Шафран Тепшинов объявил об открытии временного пункта размещения для жителей многоквартирного дома, где расположен центр. Также с утра начала функционировать горячая линия для жильцов дома.

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Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов
Трамп: США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты
11 февраля 2024, 04:11

Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Бывший президент США Дональд Трамп выразил опасения из-за возможных террористических актов в стране в ближайшем будущем, связывая это с нелегальной миграцией.
Он высказал свои опасения перед своими сторонниками в Южной Каролине, передает ТАСС.

Трамп отметил, что на территорию США проникают люди, которые могут стать источником серьезных проблем. Это высказывание произнесено в контексте его критики миграционной политики нынешней администрации.

Ранее в феврале бизнесмен Илон Маск также высказал критику в адрес миграционной политики, заявив, что вместо охраны границ администрация Белого дома и многие штаты «расстилают красную дорожку» для нелегальных мигрантов.

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Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки
Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 60 голов
11 февраля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин уменьшил разрыв в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» он забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте игры.

Эта шайба стала для россиянина 834-й в НХЛ, уменьшив отставание от Гретцки до 60 голов. У канадца на счету 894 шайбы за карьеру в лиге.

В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 12 голов и 23 результативные передачи.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

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В Тольятти локализовали пожар в гостинице
МЧС: пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров
11 февраля 2024, 03:01

Фото: ГУ МЧС России

Пожар здании гостиничного комплекса в Тольятти локализован на площади 800 квадратных метрах. Об этом 11 февраля заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Тольятти на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека.

Представители ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.

Областные следственный комитет и прокуратура проводят проверку произошедшего.

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В США указали на подготовку Украины к миру с Россией
RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией
11 февраля 2024, 02:34

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен считает, что политические потрясения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией.
В статье для издания Responsible Statecraft он высказал мнение, что украинские политики и чиновники стремятся избавиться от ответственности за будущее соглашение.

Ливен отметил, что украинские элиты оказались в затруднительном положении из-за нереалистичных требований к России, и отказ от них будет крайне болезненным и трудным. Он также предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также усиление позиций России и политическая нестабильность на Украине представляют серьезную угрозу для Киева.

Ливен добавил, что украинским властям не следует затягивать переговоры с Москвой, так как есть риск, что в противном случае у них не будет чего предложить в рамках сделки.

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Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
11 февраля 2024, 02:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

За последнюю неделю российская армия нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Также были нанесены удары по сосредоточениям войск ВСУ и иностранных наемников. При проведении ударов использовалось высокоточное оружие, включая средства большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные аппараты.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.

По данным Минобороны, в течение недели в плен сдались 36 украинских военнослужащих.

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