В российских вузах появятся комнаты для пребывания детей

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Замглавы ведомства Ольга Петрова сообщила, что Минобрнауки России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе, передает РИА Новости.
По словам Петровой, в текущем году появится множество мер поддержки по различным аспектам. Отмечается, что данный проект окажет положительное воздействие на процессы обучения и преподавания.
Согласно информации источника, такие комнаты планируется открывать на первых этажах вузов, оборудовать их санузлом, необходимой техникой и мебелью.
Напомним, для поддержки молодых родителей, обучающихся в вузах, в России предусмотрен ряд льгот. К примеру, при рождении ребенка студентке полагается единовременное пособие, равное стипендии за время нахождения в декрете.
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Согласно информации источника, такие комнаты планируется открывать на первых этажах вузов, оборудовать их санузлом, необходимой техникой и мебелью.
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Екатерина Коршунова