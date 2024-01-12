В России подорожает платное образование боле чем на 10%

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Высшее образование на платной основе, возможно, подорожает на 10-12% в новом учебном году.
Об этом рассказал президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов, пишут «Известия».
По словам ректора, увеличение трат на оборудование и программное обеспечение, рост цен на коммунальные услуги и электроэнергию являются причинами для повышения стоимости обучения.
Также ВУЗам придется компенсировать рост зарплат преподавателям-специалистам.
Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.
Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей. Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».
Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
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По словам ректора, увеличение трат на оборудование и программное обеспечение, рост цен на коммунальные услуги и электроэнергию являются причинами для повышения стоимости обучения.
Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.
Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей. Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».
Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
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Мария Фирсова