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В Россию поступила бытовая техника, произведённая для Украины

«Ъ»: в Россию начали поставлять бытовую технику, произведённую для Украины
29 мая 2024, 11:46
Фото: iStock/starush

Фото: iStock/starush

В российские магазины поступила бытовая техника, произведённая для украинского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что речь идёт о бытовой технике таких производителей как Bosch, Delonghi и Philips. Их продукцию можно приобрести как на маркетплейсах, так и в магазинах электроники.

О том, что товары изначально предназначались для украинского рынка говорят многочисленные надписи на украинском языке, а также наличие инструкции для покупателей из Украины.



По данным издания, эта бытовая техника поступает в Россию через Турцию, Польшу и прибалтийские страны. Вероятнее всего, производители решили перенаправить товары в Россию из-за падения спроса на них на Украины в следствие военных действий.

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#россия
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#рынок
#техника
#производство
Отец ребёнка со СМА засудил МВД по делу о пикете в день визита Путина
29 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец трехлетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией Дмитрий Бахтин выиграл дело против МВД по делу о пикете в день визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.
Согласно сообщению, поводом для судебного разбирательства послужило задержание Дмитрия Бахтина во время одиночного пикета, который он устроил в день визита Путина в Екатеринбург 15 февраля.

Суд встал на сторону отца больного ребёнка и вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны.

«Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская.

Накануне Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына.

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

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Студентка из Щёлково стала призером международной олимпиады по IT
29 мая 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Щёлково заняла 3 место в финале Международной олимпиады в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса проходил в Архангельске в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова.

«Екатерина Золотарева разработала сайт по Фиджитал-спорту (направление, сочетающее в себе цифровое и традиционное двоеборье). В качестве спорта выбрала командное фехтование и защитила свой проект среди 23 участников. Также от Подмосковья в конкурсе по «Прикладное программирование if...else» выступал Михаил Катагаров. Он разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады», — поделились в министерстве.

​Кроме этого, в рамках образовательной программы ребята участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих «ИТ- компаний».

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Глава Химок Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств
29 мая 2024, 11:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году 188 учеников завершили обучение в Центральной детской школе искусств в Химках. На сегодняшний день в школе реализуют 16 творческих программ и обучается 2200 детей.

«ЦДШИ в Химках входит в число лучших в стране, выпускники школы ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах страны, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

В рамках торжественной церемонии глава вручил свидетельства об окончании ЦДШИ десяти ребятам, которые являются лауреатами престижных конкурсов.

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«Компенсация морального вреда»: Выяснилось, как взыскать со СДЭК деньги за задержку заказа
Адвокат Захидов: за задержку заказа СДЭК должен выплатить компенсацию
29 мая 2024, 11:25

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Сбой в работе СДЭК произошёл три дня назад. Не функционируют ни пункты выдачи, ни сайт, ни приложение, ни даже горячая линия. В компании сообщили, что всему виной произошедший технический сбой. Приём и выдача посылок в настоящее время невозможны. Многие клиенты начали оставлять гневные комментарии с угрозами о суде, потому что рассчитывали на доставку к важной дате.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» сообщил, что, если заказ уже на ПВЗ, но его не могут выдать из-за сбоя сервиса, то можно требовать выдачи вручную.

«Нужно напрямую обратиться в то отделение, где должны выдать заказ. Вручную — это значит, что организуется курьер, который доставит товар со склада. Если курьер платный, то нужно будет ему самостоятельно заплатить, а потом взыскать со СДЭК эти деньги как дополнительно понесенные расходы, не учтенные по договору об оказании услуг», — сказал адвокат.

Если товар не будет доставлен, то, по словам эксперта, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, однако СДЭК чаще всего внесудебного порядка идёт на уступки.
«СДЭК работает с людьми, поэтому всегда идет навстречу: либо они предоставят вам какую-то дополнительную услугу, либо бонусы предложат, возможно, выплатят вне судебного порядка компенсацию какого-то морального вреда. Это не такие большие суммы: 5-10 тысяч рублей», — объяснил специалист.

Алишер Захидов отметил, что проблемы с доставками для юридических лиц решаются сложнее, потому что там могут пересылать срочные бумаги и личные документы.

«По юридическим лицам другая история. Там могут пересылать документы, и если они не будут предоставлены, то будут штрафные санкции. Или, например, если отправляют паспорта, а они не пришли в срок, то слетают сроки улета за границу или просто в другой город. Это тоже можно взыскивать с них за нарушение сроков», — добавил собеседник.

Если СДЭК не отвечает на возмущения и не решает вопрос, то, по словам адвоката, нужно писать заявление с претензией в головной офис.

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Логистическая компания СДЭК частично восстановила работу сайта
29 мая 2024, 11:07

Фото: iStock/Tevarak

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу после крупного технического сбоя. Об этом сообщается на сайте компании.
В сообщении сказано, что сайт снова работает, но пока частично. Компания продолжает устранять оставшиеся проблемы.

Отмечается, что на сайте по-прежнему не работает раздел, с помощью которого можно отслеживать отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, но при попытке перехода в какую-либо из вкладок возникает ошибка.

Напомним, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, из-за чего уже четвёртый день компания не может отправлять и принимать посылки. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Юный Управдом»
29 мая 2024, 11:07

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

В Московской области проходит заочный этап конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщила пресс-служба общественной палаты Российской Федерации.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и направлен на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

«В конкурсе могут принять участие дети и молодые граждане — 10-13 лет – категория «Домовёнок», 4-17 лет – категория «Юный управдом» и 18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».Заочный этап конкурса проводится до ноября 2024 года, а финальный этап пройдет в декабре 2024 года в городе Москве», — сообщили в пресс-службе.

Все желающие могут заявку на участие до 4 ноября 2024 года включительно на официальном сайте конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания».

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#подмосковье
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Жена депутата Горсовета Новосибирска назвала город «Мухосранском»
29 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto/arh-sib@rambler.ru

Жена депутата Новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Таким образом она ответила на критику в свой адрес и в адрес сына, который учится во Франции.
Такой нелестный отзыв родной город жены народного избранника получил за то, что его «начали посыпать отсевом», передаёт сетевое издание «Новосибирск Онлайн». По словам женщины, она пробежала забег в Академгородке, затем села в машину и стала рыдать, так как вокруг было полно пыли, из-за которой было невозможно дышать.

Она также сообщила, что их сын уехал во Францию исключительно благодаря личным качествам и успехам в учёбе на Родине, а за его обучение за рубежом они не платят ни копейки. Он учится во Франции благодаря участию в специальной программе Новосибирского (по её версии — Мухосранского) государственного университета. По словам Марии Тарасовой, их сын также зарабатывает — в сфере искусственного интеллекта.

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Подмосковные волонтёры высадили деревья, подаренные Белгородской областью и Крымом
29 мая 2024, 10:42

Фото: пресс-служба МИСК МО

Волонтёры Подмосковья высадили саженцы деревьев, подаренные Московской области на выставке-форуме «Россия» Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Одно из них – Шебекинский дуб. Это самое старое дерево, произрастающее на Белгородчине, символ стойкости и нерушимости.

Сейчас область находится под обстрелами ВСУ. Однако многие российские регионы поддерживают жителей не только словом, но и делом. На Белгородчину направляют караваны машин с гуманитарной помощью, стройматериалами и медикаментами. Людям предлагают временно разместиться на территории других регионов.

В марте Подмосковье приняло у себя около 400 детей и родителей из Белгорода. А недавно в регион приехали 15 юных спортсменов из этой области. Они продолжат тренироваться в Московской области до конца июня. В Мытищах и Серпухове занимаются порядка 70 белгородских ребят.

В знак благодарности и единения Белгородская область решила подарить каждому субъекту Федерации саженцы дуба, выращенные в Прохоровском питомнике. Это дерево, по их словам, такое же сильное и могучее, как и люди, живущие там.
«Жители Белгородской области очень хотели, чтобы частица стойкого Белгородского края проросла во многих уголках России, в том числе и в Подмосковье. Поэтому передали нам саженец дуба. Мы решили посадить его напротив Дома правительства Московской области», – сказала волонтёр из Реутова Софья Шинкарёва.
Еще одно дерево - Крымская сосна. Его Подмосковью подарили в качестве символа дружбы в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе», которая проходила на выставке-форуме «Россия» 18 марта. Саженец выращен в питомнике «Белогорское лесное хозяйство» из семян, заготовленных в лучших насаждениях полуострова.
«В выставке участвуют все регионы, в том числе, Крым. Я бывал на полуострове. Мне он очень понравился своей красотой, интересными местами. Там живут очень хорошие люди. Сегодня вместе с друзьями я приехал посадить частичку Крыма в Подмосковье – местную сосну», – поделился волонтёр из Жуковского Максим Холин.
Растение ещё называют сосной Палласа, оно занесено в Красную книгу России. Принято считать, что дерево может жить до 600 лет.

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#московская область
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Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке
29 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Vital Hil

Муж блогера Елены Блиновской Алексей, заключивший контракт с министерством обороны и отправившийся на СВО, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
В марте Алексей Блиновский подписал контракт с министерством обороны РФ, напоминает телеграм-канал SHOT. С помощью этой меры планировалось изменить в суде меру пресечения находящейся в следственном изоляторе Елене Блиновской, так их четверо детей остались без присмотра обоих родителей но что-то пошло не так.

Сотрудники силовых структур инициировали проверку законности заключения контракта Блиновским с Минобороны, а также выясняли обстоятельства его прохождения службы в подразделении. В ДНР Блиновский находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе по снабжению БПЛА.

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Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ
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