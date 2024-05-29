В Россию поступила бытовая техника, произведённая для Украины

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В российские магазины поступила бытовая техника, произведённая для украинского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что речь идёт о бытовой технике таких производителей как Bosch, Delonghi и Philips. Их продукцию можно приобрести как на маркетплейсах, так и в магазинах электроники.
О том, что товары изначально предназначались для украинского рынка говорят многочисленные надписи на украинском языке, а также наличие инструкции для покупателей из Украины.
По данным издания, эта бытовая техника поступает в Россию через Турцию, Польшу и прибалтийские страны. Вероятнее всего, производители решили перенаправить товары в Россию из-за падения спроса на них на Украины в следствие военных действий.
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О том, что товары изначально предназначались для украинского рынка говорят многочисленные надписи на украинском языке, а также наличие инструкции для покупателей из Украины.
По данным издания, эта бытовая техника поступает в Россию через Турцию, Польшу и прибалтийские страны. Вероятнее всего, производители решили перенаправить товары в Россию из-за падения спроса на них на Украины в следствие военных действий.
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Анастасия Чинкова