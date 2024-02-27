В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony

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В России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», указанные компании сообщили о закрытии своих точек продаж из-за сложностей с поставками. По данным издания, в начале февраля 2024 года магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити».
Ранее сообщалось, что Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas.
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