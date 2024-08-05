В Россию возвращаются магазины Hugo Boss

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Магазины немецкого производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре этого года. Об этом вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимость.
Ранее сообщалось, что ритейлер «Стокманн» приобрёл ООО «Хьюго Босс Рус».
По словам специалиста, магазины откроются на тех же 19 площадках в Москве, где располагались ранее. Брендинг магазинов, включая название и эмблему, не изменится.
При этом само юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца.
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По словам специалиста, магазины откроются на тех же 19 площадках в Москве, где располагались ранее. Брендинг магазинов, включая название и эмблему, не изменится.
При этом само юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца.
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Анастасия Чинкова