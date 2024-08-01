Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 74% .
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, другие отрасли лёгкой промышленности региона тоже демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии этого года увеличился выпуск одежды, тканей и текстильных изделий.
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«За этот период подмосковные предприятия обувной промышленности значительно увеличили объёмы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%. При этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, другие отрасли лёгкой промышленности региона тоже демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии этого года увеличился выпуск одежды, тканей и текстильных изделий.
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Лора Луганская