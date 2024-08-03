Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

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За текущий год Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа последних данных стран «Большой двадцатки».
Уточняется, что Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 2,76 тыс. долларов по итогам первых шести месяцев этого года. Наименьший госдолг у Индии — 1,3 тыс. долларов на жителя страны.
Государством с самой высокой задолженностью являются Соединенные Штаты, показатель равен 104,5 тыс. долларов на человека. Примечательно, что шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к странам G7.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Также РФ удалось компенсировать потери 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Государством с самой высокой задолженностью являются Соединенные Штаты, показатель равен 104,5 тыс. долларов на человека. Примечательно, что шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к странам G7.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Также РФ удалось компенсировать потери 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова