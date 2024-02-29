В «Ростехе» анонсировали возобновление производства самолётов А-50

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Россия собирается возобновить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом в кулуарах Гостиного двора заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Он отмечал, что оборонно-промышленный комплекс страны активно развивается. В настоящее время прилагаются все возможные усилия для активного производства вооружения.
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Анастасия Чинкова