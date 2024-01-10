Ростех приступит к серийному производству нового мощного оружия для СВО

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Уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.
«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель"», - рассказали в Ростехе.
При этом добавили, что в настоящее время идет и разработка некоторых боевых частей для данного оружия.
Ранее в Ростехе также сообщили, что российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ». Испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» успешно завершились в 2023 году, первые её образцы уже встали на вооружение российской армии.
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Элина Позднякова