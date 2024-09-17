В Рузе открыли обновлённый стадион «Урожай» и две хоккейные площадки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Рузе после модернизации открыли стадион «Урожай». Кроме того, за два года в округе появились две хоккейные площадки – в посёлках Тучково и Дорохово.
Об этом глава городского округа Николай Пархоменко рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Одной из главных её тем стало благоустройство.
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«Вчера мы вместе с жителями открыли после ремонта стадион «Урожай». Там сделали новое футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, три дополнительные спортплощадки. Все очень рады, что в городе появилось обновлённое спортивное пространство. Это настоящая точка притяжения», – отметил Пархоменко.
«Жители всегда очень ждут обновлённые объекты благоустройства. Родители с детьми, старшее поколение проводят много времени на свежем воздухе. Расскажите, как обстоят дела с благоустройством территорий», – попросил Воробьёв.Среди крупных объектов, которые привели в порядок за пять лет, – парк «Лукоморье» в Рузе и сквер «Аллея Славы» в Тучкове. А в следующем году запланировано благоустройство сквера на ул. Социалистической площадью 1,2 га.
«За пять лет комплексно благоустроили 82 двора и 65 площадок. Прекрасно реализуется и требует продолжения программа обустройства народных троп. Многое жители подсказывают сами», – рассказал глава.Самым знаковым объектом, который был благоустроен, он назвал «Аллею Славы» в Тучкове.
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Лора Луганская