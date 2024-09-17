Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство котельной на Волоколамском шоссе в Рузском городском округе завершат до конца года.
Об этом глава муниципалитета Николай Пархоменко заявил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Одними из главных тем обсуждения стали подготовка к осенне-зимнему периоду и модернизация системы ЖКХ.
Пархоменко рассказал, что в прошлом году в округе построили 11 котельных, которые дают тепло в 47 многоквартирных домов и на девять социальных объектов. В этом году завершают работы ещё на одной – на Волоколамском шоссе. Она будет обеспечивать теплом пять домов.
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«Мы сейчас реализуем масштабную программу модернизации ЖКХ. Как она коснулась Рузского городского округа? Что у нас по домам, по сетям, котельным?», – спросил Воробьёв.
Пархоменко рассказал, что в прошлом году в округе построили 11 котельных, которые дают тепло в 47 многоквартирных домов и на девять социальных объектов. В этом году завершают работы ещё на одной – на Волоколамском шоссе. Она будет обеспечивать теплом пять домов.
«По госпрограмме в 2025-2026 годы построим семь котельных, в том числе две больших – в Тучкове. Там же капитально отремонтируем ещё одну котельную. Программа большая, правительство Московской области выделяет колоссальные средства. Сейчас мы получили паспорта готовности по всем 614 домам. К осенне-зимнему периоду готова 61 из 64 котельных. В две котельные в Тучкове и одну в Рузе на прошлой неделе привезли оборудование. Закончим замену двух котлов и двух теплообменников до 1 октября», – пообещал Пархоменко.Он добавил, что в этом году в округе также завершили модернизацию очистных сооружений. Перемены коснулись 12,5 тыс. человек. А в дома более 3,5 тыс. жителей благодаря 12 новым ВЗУ пришла чистая вода. На следующие пять лет запланировано строительство ещё 12 водозаборных узлов, а также трёх очистных сооружений в посёлке Тучково, деревне Полушкино и посёлке Колюбакино.
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Лора Луганская