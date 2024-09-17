В Рузском городском округе обновят два детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обновление образовательных учреждений стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко.
Как рассказал Пархоменко, в 2024 году в муниципалитете сделали капремонт Гимназии №1 на 220 мест. А в 2026-2027 годах планируется обновить два детсада в посёлках Колюбакино и Тучково.
Глава также доложил, что в округе из аварийного жилья переселили уже 319 семей, 40 из которых получили сертификаты. До конца следующего года ключи получат ещё 85 семей. Кроме того, будет выдано четыре сертификата, которые позволят людям приобрести жильё в любой точке Подмосковья.
Читайте также:
Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года
Объездную дорогу в Тучково планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году
В Московской области в октябре завершат подготовку многоквартирных домов к зиме
«Мы капитально отремонтировали по программе здание детского сада – дали учреждению вторую жизнь, получилось очень уютно. Всего за пять лет построили три школы, в том числе на 400 мест в Тучкове. Тем самым сократили количество обучающихся во вторую смену в этом крупнейшем населённом пункте. Капитально отремонтировали ещё шесть зданий – три школы и три детсада», – рассказал Пархоменко.
Глава также доложил, что в округе из аварийного жилья переселили уже 319 семей, 40 из которых получили сертификаты. До конца следующего года ключи получат ещё 85 семей. Кроме того, будет выдано четыре сертификата, которые позволят людям приобрести жильё в любой точке Подмосковья.
Читайте также:
Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года
Объездную дорогу в Тучково планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году
В Московской области в октябре завершат подготовку многоквартирных домов к зиме
Лора Луганская