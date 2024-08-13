В РЖД объяснили запредельную стоимость билетов из Анапы в Москву

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Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, доходящая до 92 тысяч рублей, объясняется высоким классом обслуживания. Об этом сообщила «Парламентская газета», ссылаясь на пресс-службу РЖД.
Отмечается, что билеты стоимостью 80-90 тысяч рублей рассчитаны на пересадку в вагоны СВ и люкс, поэтому такая цена полностью соответствует классу обслуживания.
Ранее россияне жаловались на запредельную стоимость ж/д билетов. По их словам, уехать с юга России крайне сложно из-за отсутствия дешёвых билетов до Москвы.
В связи с этим, издание пореккомендовало россиянам заранее покупать билеты, поскольку в этом случае удастся сэкономить и избежать неприятных ситуаций на обратном пути.
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Ранее россияне жаловались на запредельную стоимость ж/д билетов. По их словам, уехать с юга России крайне сложно из-за отсутствия дешёвых билетов до Москвы.
В связи с этим, издание пореккомендовало россиянам заранее покупать билеты, поскольку в этом случае удастся сэкономить и избежать неприятных ситуаций на обратном пути.
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Анастасия Чинкова