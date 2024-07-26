РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

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Для пассажиров поездов, которые следуют из Москвы в Новороссийск, Адлер, Анапу и Кисловодск, появилась возможность купить билеты с пересадкой внутри поезда. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.
Отмечается, что новый онлайн-сервис при отсутствии билетов на необходимый поезд предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. Примечательно, что места в вагонах могут быть предложены из разных классов обслуживания.
Данный сервис в РЖД планируют запускать постепенно. Обязательным условием при этом станет длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда».
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Екатерина Коршунова