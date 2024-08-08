Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов

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Туристы, отдыхавшие в Анапе, столкнулись с проблемами при попытке вернуться домой. На курортах Краснодарского края возник дефицит билетов на железнодорожные и авиаперевозки, что усложняет возвращение туристов.
По информации «МК», из-за закрытия местного аэропорта путешественники вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Доступные поезда из Анапы в различные города региона имеют ограниченное количество мест, а стоимость билетов в люксовых вагонах может достигать рекордных 70 тысяч рублей, которых у туристов нет.
Ситуация осложняется тем, что большинство железнодорожных билетов было раскуплено задолго до начала курортного сезона, а туристические агентства заблаговременно зарезервировали места для своих клиентов. В результате многие туристы остались без возможности вернуться домой.
В связи с этим, туристам предложено подписаться на уведомления от агрегаторов, чтобы быть в курсе появления новых доступных билетов.
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Ситуация осложняется тем, что большинство железнодорожных билетов было раскуплено задолго до начала курортного сезона, а туристические агентства заблаговременно зарезервировали места для своих клиентов. В результате многие туристы остались без возможности вернуться домой.
В связи с этим, туристам предложено подписаться на уведомления от агрегаторов, чтобы быть в курсе появления новых доступных билетов.
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Елена Перлова