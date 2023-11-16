В РЖД задумались о трудоустройстве осуждённых и мигрантов

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Российская компания РЖД рассматривает возможность трудоустройства осуждённых и мигрантов из-за дефицита специалистов. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Дмитрий Шаханов в ходе форума «Транспорт России».
Он отметил, что РЖД начали работу с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В рамках совместного сотрудничества будет рассмотрена идея трудоустройства осуждённых к принудительным работам для выполнения обязанностей в труднодоступных районах Забайкальского края.
Шаханов сообщил, что компания осознаёт все риски введения таких мер, однако это станет дополнительным источником для решения проблемы с дефицитом рабочей силы в РЖД.
Также он добавил, что рассматривается возможность приёма на работу мигрантов. При этом, здесь также имеется ряд проблем, в частности, пересчёт заработной платы на рубли.
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Шаханов сообщил, что компания осознаёт все риски введения таких мер, однако это станет дополнительным источником для решения проблемы с дефицитом рабочей силы в РЖД.
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Анастасия Чинкова