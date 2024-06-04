В санаториях с начала года уже отдохнули около 10 тысяч подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В санаториях с начала 2024 года отдохнули около 10 тысяч льготников из Московской области. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева. Она назвала бесплатные санаторно-курортные путёвки востребованной мерой социальной поддержки в регионе.
«С начала года почти 10 тыс. льготников уже отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путёвкам. Мы получаем всё больше положительных отзывов. Получение путёвки мы сделали ещё более удобным – жителям больше не нужно никуда ходить, путёвка приходит в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – пояснила Болатаева.Получить путёвку или проверить очерёдность её предоставления можно на регпортале.
В пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в санаториях соблюдены все условия для комфортного пребывания отдыхающих. Им предлагают лечебные процедуры, разнообразное питание, уютные номера и развлекательные мероприятия.
Как напомнили в ведомстве, право на бесплатную путёвку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.
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Лора Луганская