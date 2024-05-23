В Подмосковье льготники оформили уже 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковные льготники с начала года оформили более 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Получить льготную путёвку в подмосковный лагерь можно онлайн на региональном портале госуслуг. Бесплатная путёвка предоставляется раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно. Такая путёвка положена детям из малообеспеченных или многодетных семей; оставшимся без попечения родителей; сиротам; детям с ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся в трудной жизненной ситуации», – уточнили в министерстве.Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Чтобы получить путёвку, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить нужные документы.
Также организовать отдых детей поможет мобильное приложение «Добродел».
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Лора Луганская