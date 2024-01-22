В Подмосковье льготники начали получать электронные путевки в санаторий

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Наш регион один из передовых по стране, где путевки в санаторий перевели в электронный формат. Первые 300 льготников региона уже получили свои цифровыепутевки и отправились в санаторий Черноморского побережья и средней полосы России. Отмечу, что это самая востребованная услуга — ежегодноею пользуются свыше 30 тысяч жителей», — поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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