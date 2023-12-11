В Санкт-Петербурге убийца депутата Старовойтовой попросил об УДО

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В Санкт-Петербурге исполнитель убийства депутата Галины Старовойтовой Виталий Акишин ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Акишин просил заменить часть наказания, которую ему осталось отбыть, на принудительные работы. Он сослался на свои положительные характеристики от работодателя и администрации исправительного учреждения, в том числе поощрения и благодарности.
Виталий Акишин отбыл две трети наказания. В июне 2005 года его приговорили к 23 годам колонии.
Материалы дела передали судье. К производству их пока не приняли.
Галина Старовойтова была убита вечером 20 ноября 1998 года в парадной дома на набережной канала Грибоедова, 91, около своей квартиры на втором этаже. Получив 2 огнестрельных ранения, Старовойтова скончалась на месте происшествия.
В начале 1996 года Галина Старовойтова стала первой женщиной в России — кандидатом в президенты. В этом же году Старовойтова вошла в Коалицию либеральных и правоцентристских партий. Спустя 2 года была избрана председателем партии «Демократическая Россия».
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Акишин просил заменить часть наказания, которую ему осталось отбыть, на принудительные работы. Он сослался на свои положительные характеристики от работодателя и администрации исправительного учреждения, в том числе поощрения и благодарности.
Материалы дела передали судье. К производству их пока не приняли.
Галина Старовойтова была убита вечером 20 ноября 1998 года в парадной дома на набережной канала Грибоедова, 91, около своей квартиры на втором этаже. Получив 2 огнестрельных ранения, Старовойтова скончалась на месте происшествия.
В начале 1996 года Галина Старовойтова стала первой женщиной в России — кандидатом в президенты. В этом же году Старовойтова вошла в Коалицию либеральных и правоцентристских партий. Спустя 2 года была избрана председателем партии «Демократическая Россия».
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Мария Фирсова