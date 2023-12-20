В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

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В Петербурге с 20 декабря снова действует масочный режим для массовых мероприятий.
В Санкт-Петербурге со среды, 20 декабря, действует масочный режим для посещения массовых мероприятий. Данное постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, пишет ТАСС.
В документе сказано, что носить средства индивидуальной защите нужно «при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий».
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. За неделю показатель прироста числа заболевших увеличился на 22,8%.
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В документе сказано, что носить средства индивидуальной защите нужно «при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий».
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Мария Фирсова