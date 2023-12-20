Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида

Фото: сайт Кремля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. Об этом пишет «КП».
«Потому что и ковид, и грипп, и респираторные вирусы, и корь, коклюш, — они все передаются воздушно-капельным путем. Важно, чтобы возбудители не попадали к другим людям — они ведь выделяются при чихании, кашле, даже при дыхании или разговоре. Если мы защищаем свои органы дыхания, и глаза, руки, у нас меньше шансов капельку с вирусом получить», — цитирует издание слова собеседницы.
При этом маски необходимо менять каждый два часа, подчеркнула Попова. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.
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