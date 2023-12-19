Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при частом мытье рук человек смывает с кожного покрова полезные бактерии.
Вред этой привычки врач раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Мясников объяснил, что полезные бактерии на кожном покрове сражаются с болезнетворными бактериями.
Мясников подчеркнул, что микробиом – это часть врожденного иммунитета человека.
Ранее сообщалось, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.
Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.
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«Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так», —говорит специалист.
Ранее сообщалось, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.
Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.
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Мария Фирсова