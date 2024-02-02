В Щелково после капремонта открыли корпус колледжа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково
Обновлённый корпус Щёлковского колледжа торжественно открыли после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Отремонтированный корпус находится в историческом здании Щёлковского химико-технологический техникума
Стоит отметить, что в обновленном корпусе для студентов откроется топливно-энергетический кластер с шестью обычными лабораториями и тремя химическими.. Переоборудованные помещения позволят улучшить практическую подготовку студентов.
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«Это большое событие для нашего округа. Историческое здание в центре города преобразилось и станет современной и качественной базой для обучения студентов со всего Подмосковья. Сотрудничество с крупными областными работодателями открывает перед ребятами замечательные перспективы – возможность получить востребованную и высокооплачиваемую специальность, заниматься любимым делом и стать настоящими профессионалами», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
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Мира Полтева