В доме в Пересвете с трещиной на фасаде проведут капремонт

Фото: телеграм-канал Дмитрия Акулова
В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа отремонтируют дом, по фасаду которого на днях пошла трещина. О таком решении на встрече с жильцами объявил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. На время работ людей разместят в манёвренном фонде.
«Главный вывод экспертов в том, что здание не аварийное и подлежит ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, будут понятны и сроки окончания. Пока всем, кто живёт в гостинице или хостеле, предоставят комнаты в муниципальном манёвренном фонде», – написал Акулов в своём телеграм-канале.Он добавил, что жильцов планируют освободить от оплаты коммунальных услуг с 30 января.
В здании 1966 года постройки прописаны 120 человек, постоянно проживают 24.
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Лора Луганская