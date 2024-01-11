В Кашире начали капитальный ремонт школы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Капитальный ремонт школы №10 начался в каширском микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В Ожерельях ремонт школы, общей площадь здания более 3,9 тысяч квадратных метров, будет проводится в рамках президентской программы по капремонту школ.
Также будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли и замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Кроме этого, на время ремонтных работ учеников школы распределили в другие учебные заведения района.
Стоит отметить, что ремонт планируется завершить до начала нового учебного сезона.
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«Обновление коснется всего здания образовательного учреждения. На площадке 20 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций, оконных блоков и дверей», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Стоит отметить, что ремонт планируется завершить до начала нового учебного сезона.
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Мира Полтева