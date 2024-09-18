В Щёлкове стартовало строительство детсада на 240 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство детского сада, рассчитанного на 240 воспитанников, началось рядом с улицей Неделина в микрорайоне Щёлково-7 городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к устройству котлована», — отмечается в сообщении.Общая площадь здания будет составлять свыше 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут ячейки для групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, различные вспомогательные и административные помещения, а также колясочная.
На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят уличное освещение и проведут озеленение.
Строительство должно быть завершено в 2025 году.
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