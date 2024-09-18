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В Щёлкове стартовало строительство детсада на 240 мест

18 сентября 2024, 11:50
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Строительство детского сада, рассчитанного на 240 воспитанников, началось рядом с улицей Неделина в микрорайоне Щёлково-7 городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к устройству котлована», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания будет составлять свыше 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут ячейки для групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, различные вспомогательные и административные помещения, а также колясочная.



На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят уличное освещение и проведут озеленение.

Строительство должно быть завершено в 2025 году.

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Расписание электричек Казанского направления изменится с 23 сентября
18 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября из-за капитального ремонта пути на перегоне между станциями Куровская и Авсюнино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» для проведения работ назначены с 2:30 23 сентября до 2:30 24 сентября, а далее в те же часы, с чередованием через два дня, за исключением выходных. На время работ движение будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, набор остановок и длина маршрута. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят.

Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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В Щёлкове сдано более 88% паспортов готовности МКД к отопительному сезону
18 сентября 2024, 12:11

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова

Управляющие компании Щёлкова сдали уже более 88% паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков по итогам еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.
«Главная тема повестки – приближающийся отопительный сезон. Управляющие компании сдали 88,2% паспортов готовности. Модернизация котельных идёт по графику», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.
Он также отметил заметные изменения в сфере общественного транспорта городского округа Щёлково в этом году есть. С начала 2024-го там обновили при поддержке губернатора 27 автобусов. На маршруты вышли современные ЛиАЗы и автобусы YUTONG. По просьбам жителей был восстановлен маршрут №9 от микрорайона Бахчиванджи; обустроено два новых остановочных пункта вблизи мкр. Новоград. Выполнена переразметка у станции Монино.

На совещании проанализировали четыре главные темы обращений жителей. Это дороги, содержание территорий, вывоз мусора и МКД.

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Директору сети ресторанов вручили благодарственное письмо от губернатора Подмосковья
18 сентября 2024, 12:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директору сети ресторанов «Ботаника», Евгении Штуман, вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьёва за значительный вклад в развитие сферы услуг и организацию досуга на парковых территориях региона. Министр культуры и туризма Московской области, Василий Кузнецов, вручил награду на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов „Ботаника“. Летом этого года „Ботаника бистро“ открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в Городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарино, в мае 2025 года — в Городском парке Ивантеевки», – рассказал Василий Кузнецов.
Флагманский ресторан сети премиум-класса открылся в Пестовском парке Балашихи в 2022 году, а в прошлом году заведение появилось в Ольгинском лесопарке Балашихи.

В конце 2023 года ресторан «Ботаника» в Ольгинском лесопарке вошёл в список ста лучших ресторанных концепций года премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Лучшие в индустрии». Это первый ресторан из Подмосковья, который попал в престижный российский рейтинг.

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В Подмосковье начался приём заявок на получение грантов для развития гражданского общества
18 сентября 2024, 11:46

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области начался приём заявок на участие в отборе на получение грантов в виде субсидий для некоммерческих неправительственных организаций, работающих в регионе и занимающихся развитием гражданского общества, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гранты будут распределены по четырём направлениям:

  • Культура и искусство;
  • Социальная защита граждан;
  • Молодёжная политика;
  • Волонтёрская деятельность;
Заявки принимаются с 23 сентября по 22 октября. С 31 октября начнётся экспертиза проектов, которая завершится 13 ноября. Победители будут определены 20 ноября, а результаты отбора будут опубликованы в тот же день. С 20 ноября по 19 декабря будут заключаться соглашения о предоставлении грантов.

Подать заявку можно найти в разделе «Документы» на сайте мособл.гранты.рф.

Больше информации по ссылке.

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#конкурс
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Минпросвещения рекомендует сократить количество детей мигрантов в классах
18 сентября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/dolgachov

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям сократить число иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, в классах и группах до трёх человек. В ведомстве полагают, что это повысит эффективность образования.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации. На запрос Госдумы в министерстве ответили, что большое количество таких учеников негативно сказывается на общем качестве образования. В учебных заведениях сообщили, что уже используют полученные рекомендации.

В ведомстве подчеркнули, что указанную цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как показатель для реализации запретительных мер по обучению таких детей. В тексте документа указано, что ученики с плохим знанием русского языка требуют к себе не меньше внимания, чем дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, чтобы не страдал образовательный процесс, необходимо стремиться к тому, чтобы в классах было не более трёх таких учеников.

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#минпросвещения
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В Шатуре снесли многоквартирный дом, построенный 95 лет назад
18 сентября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1929 году, снесли в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 215 квадратных метров, расположенный по адресу: улица Советская, 24, находился в аварийном состоянии. Основные элементы строения были частично разрушены. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Летом текущего года аварийный дом, представлявший опасность для людей и портивший вид района, снесли. В настоящее время участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Шатура ещё не приняла.

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#мособлархитектура
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Работники энергетической компании сдали более 35 литров крови для подмосковных больниц
18 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови провёл выездные донорские мероприятия в трёх филиалах АО «Мособлэнерго» в Щёлково, Ногинске и Коломне. Сегодня эта энергетическая компания играет важную роль в регионе, обеспечивая надёжное электроснабжение и удовлетворяя потребности экономики, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники «Мособлэнерго» не только снабжают регион электроэнергией, но и участвуют в благотворительных акциях, сдавая кровь для больниц Подмосковья. В результате выездных мероприятий работники трёх филиалов сдали более 35 литров крови.

«Мы гордимся тем, что наша компания не только успешно развивается и приносит пользу обществу, но и заботится о своих сотрудниках и окружающих. Мы будем продолжать работать на благо нашего региона и стремиться к еще большим достижениям в будущем», — отмечает организатор донорских акций в коломенском филиале АО «Мособлэнерго» Елена Карькова.

Московский областной центр крови регулярно проводит такие акции в разных организациях и предприятиях Московской области, привлекая всё больше людей к донорству и информируя их о важности этого движения. Выездные мероприятия также удобны для тех, кто не может прийти в стационарный пункт сдачи крови, но хочет помочь нуждающимся.

АО «Мособлэнерго» выражает благодарность за организацию акции и призывает всех желающих присоединиться к донорскому движению.

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Подмосковье стало лидером России по замене газовых систем в домах
18 сентября 2024, 10:56

Фото: iStock/simpson

Системы газоснабжения обновляют в домах Московской области в рамках капитального ремонта, по объёму выполненных работ региона занял лидирующее положение в стране, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Важность этой работы отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.

«Модернизация систем газоснабжения в Московской области — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи. Установка устройств автоматического контроля загазованности является значимым шагом к созданию современных и безопасных условий проживания», — сказал министр.
Он добавил, что до конца 2025 года системами автоматического контроля загазованности будут оборудованы свыше 80 тысяч квартир региона.

Отмечается, что план по замене систем газоснабжения на текущий год полностью выполнен в девяти подмосковных округах, а в 41 округе работы продолжаются.

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#подмосковье
#антон велиховский
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Матвиенко призвала законодательно запретить чайлдфри
18 сентября 2024, 10:44

Фото: сайт Кремля

Движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. С таким приложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
Говоря о современном феминизме, она заявила, что изначально речь шла о борьбе за права женщин. Однако на Западе первоначальные цели феминизма «выродились и радикализировались», а сама борьба за права женщин была «сдана в архив».

Матвиенко объяснила изданию, что современный феминизм превратился в противостояние мужчинам и движение, направленное против традиционных ценностей. Теперь в это понятие входят и многочисленные гендеры, и движение чайлдфри, которое необходимо запретить в России законодательно.

Также спикер отметила, что участники предстоящего Евразийского женского форума продвигают идеи сохранения традиционных ценностей. В них входят ценность семьи, детей и родителей, сохранение культуры и традиций народов. Конечно же, остаётся и возможность самореализации женщин, но с сохранением их главной миссии – рождения и воспитания детей.

В заключение Матвиенко добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых воспитание детей и построение успешной карьеры не противоречили друг другу.

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