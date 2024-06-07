В Серебряных Прудах проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Такси»

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» пройдёт на дорогах округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
С 10 по 16 июня 2024 года Госавтоинспекцией г.о. Серебряные Пруды запланировано проведение рейдов «Такси».
В рамках мероприятия будут проверяться подлинность разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси согласно реестра Московской области и г. Москвы.
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«Основными целями которого является принятие профилактических мер по обеспечению безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легковых такси», — отметили в пресс-службе.
В рамках мероприятия будут проверяться подлинность разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси согласно реестра Московской области и г. Москвы.
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Мира Полтева