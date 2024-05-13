Полицейские предупредили жителей Серебряных Прудов о разных схемах мошенничества

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» провели сотрудники полиции в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жителям округа рассказывали о различных мошеннических действиях, чтобы повысить бдительность граждан», — говорится в сообщении.В частности, в ходе акции полицейские рассказали жителям о различных схемах дистанционного мошенничества — через телефонные звонки или интернет и объяснили, как следует действовать при столкновении с мошенниками.
Полицейские призвали проявлять особое внимание при звонках с неизвестных номеров и предупредить пожилых родственников и знакомых.
Все граждане, принявшие участие в акции, по завершении профилактической беседы получили тематические памятки.
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Лев Каштанов