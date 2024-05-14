В Серебряных Прудах прошел традиционный турнир по самбо среди юношей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей 2009-2011г. провели в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 11 мая на базе спортивного комплекса «Молодёжный».
В турнире участие порядка 94 спортсменов из Серебряных Прудов, Тулы, Рязани, Ступино, Каширы, Чехова, Ожерелья и Тульской области.
Ежегодный турнир был посвящен памяти летчика-испытателя, Героя Советского Союза Н. И. Коровушкина.
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В турнире участие порядка 94 спортсменов из Серебряных Прудов, Тулы, Рязани, Ступино, Каширы, Чехова, Ожерелья и Тульской области.
«По итогам схваток первые места заняли Мокин Виталий, Дадашев Эмин, Шаталов Егор, Манукян Давид, Ашотян Антонио, Кизирян Роман. На втрой ступене пьедестала расположились Шкарой Сергей и Шашкин Антон. Бронзовыми призерами стали Головин Никита, Воробьёв Максим, Якурин Фёдор, Абдуллаев Гасан, Ватрушкин Кирилл и Селихов Матвей», — поделились в пресс-службе.
Ежегодный турнир был посвящен памяти летчика-испытателя, Героя Советского Союза Н. И. Коровушкина.
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Мира Полтева