В Серебряных Прудах провели проверку водителей на трезвость

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Более 30 водителей проверили в городском округе Серебряные Пруды в ходе рейда, направленного против пьяных за рулём, ни одного нарушения зафиксировано не было, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на местное ГАИ.
«В ходе рейда экипажи ДПС останавливали всех водителей и проверяли их состояние. Кроме того, участникам дорожного движения напоминали об ответственности за пьяное вождение и раздавали тематические брошюры», — говорится в сообщении.В пресс-службе администрации округа подчеркнули, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.
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