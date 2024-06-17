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В Серебряных Прудах провели проверку водителей на трезвость

17 июня 2024, 10:25
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Более 30 водителей проверили в городском округе Серебряные Пруды в ходе рейда, направленного против пьяных за рулём, ни одного нарушения зафиксировано не было, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на местное ГАИ.


«В ходе рейда экипажи ДПС останавливали всех водителей и проверяли их состояние. Кроме того, участникам дорожного движения напоминали об ответственности за пьяное вождение и раздавали тематические брошюры», — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации округа подчеркнули, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

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#профилактика
На территории Серебряных Прудов пройдет профилактическое мероприятие «Автобус»
17 июня 2024, 10:42

Фото: istockphoto / m-gucci

На территории г.о. Серебряные Пруды в течение следующей недели пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические мероприятия будут проводится для профилактики и снижения аварийных ситуаций с участием автобусов.

«В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований Правил дорожного движения в период с 17 по 23 июня 2024 года на территории Московской области пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус», — поделились в пресс-службе.

При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима руда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений при перевозке пассажиров.

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#серебряные пруды
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В Подмосковье построят 18 школ в рамках нацпроекта «Образование»
17 июня 2024, 10:03

Фото: iStock/Zhang Shu

18 школ и более 70 образовательных центров «Точка роста» планируется построить в Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Образование», об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«По нацпроекту «Образование» в 2024 году планируется строительство 18 школ на 17 350 мест с привлечением средств федерального бюджета, а также открытие 73 центров образования технологической и естественно-научной направленностей «Точки роста» в 32 подмосковных округах», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.
Кроме того, в рамках нацпроекта новое оборудование будет поставлено в 14 коррекционных школ, а 39 общеобразовательных школ получат мультимедийное оборудование и компьютеры.

Всего в Московской области по нацпроекту «Образование» за последние пять лет построить 137 школ и открыли 432 центра «Точка роста», новая техника появилась в 33 коррекционных и 555 общеобразовательных школах.

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#мособлдума
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#московская область
#подмосковье
#школы
#школа
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В Московской области утром 17 июня дороги загружены на 4 балла
17 июня 2024, 09:59

Фото: istockphoto / xphotoz

Загруженность дорог из Подмосковья в центр составляет четыре балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На четыре балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро 17 июня, при этом на трёх федеральных трассах и пяти шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве водителей просят быть более внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также не использовать сотовые телефоны во время движения.

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#крым
#минтранс мо
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В Подмосковье до конца года откроют более 60 инвестиционных соцобъектов
17 июня 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Более 60 социальных объектов, построенных на средства инвесторов, планируется открыть на территории Московской области в текущем году: необходимые региону школы, детсады и поликлиники застройщики возводят вместе с ЖК по договорам о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«В число инвестиционных соцобъектов, которые заработают в этом году, входит школа на 1735 мест в жилом комплексе «Новое Медведково» на территории округа Мытищи. Согласно проекту, общая площадь здания составит 21 тысячу квадратных метров. Там предусмотрено четыре спортзала, хореографическая студия и пр. А на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в округе Балашиха откроют детский сад на 350 мест», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что несколько инвестиционных социальных объектов этого года уже достроены и введены в эксплуатацию.

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#социальная инфраструктура
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#московская область
#подмосковье
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Уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына
«КП»: сбежавший в США продюсер Андрей Разин забросил могилу 16-летнего сына
17 июня 2024, 08:31

Фото: iStock/dragana991

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который переехал в США несколько лет назад, не ухаживает за могилой своего сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Могила на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Александр, выглядит заброшенной. Согласно информации источника, в память о сыне Разин начал строить мемориальный комплекс, но он «выглядит практически достроенным снаружи, а внутри — навалены деревянные доски и холсты».

За 7 лет специалисты возвели часовню, которая отделана мрамором и имеет золотые купола. В настоящее время обустройство захоронения приостановлено.

Напомним, сына Андрея Разина Александра не стало в марте 2017 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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#смерть
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В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме
В Госдуму внесут законопроект, разрешающий превышение самообороны в своем доме
17 июня 2024, 02:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект, который будет внесен в Государственную Думу в понедельник, 17 июня, позволит россиянам применять самооборону сверх необходимого в случае вторжения в их жилище, передает ТАСС.
Отмечается, что данная норма действует только в пределах своего дома. Изменения также предлагается внести в Уголовный кодекс (УК).

Согласно пояснительной записке, под жилищем понимается как постоянное, так и временное место жительства гражданина. Подчеркивается, что злоумышленник находится в более выгодном положении, так как несанкционированное проникновение в жилище может быть совершено с различными целями, при этом необходимо оценить обстоятельства и возможную опасность.

Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий военнослужащим и добровольцам использовать свои водительские удостоверения, даже если ранее они были аннулированы.

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#госдума
#водительские права
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Перестановки в ФСИН предрекли в результате захвата заложников в СИЗО-1
Депутат Ростовской гордумы Смирнов предрек перестановки в руководстве ФСИН
16 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/OlFedv

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов предрек смену руководства ростовского ГУФСИН в связи с захватом заложников в СИЗО-1. Слова Смирнова цитирует Telegram-канал издания RTVI.
Кроме того, по словам парламентария, в СИЗО, рассчитанном на 400 человек, сейчас находится 900 человек и не хватает персонала.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#оружие
#преступники
#сотрудники
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Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом
16 июня 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не произнес традиционную проповедь после воскресного богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня Господь ограничил мой голос к концу службы, поэтому я не смогу произнести проповедь, как обычно. Надеюсь на ваше понимание и прошу молиться за меня», — пояснил патриарх.
Во время литургии патриарх поздравил православных верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и возвел в сан епископа Феодосия, который будет служить в Алатырской епархии в Чувашии.

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#патриарх кирилл
#путин
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Смерть в течение 48 часов: в Японии сообщили о вспышке опасного заболевания
The Japan Times: плотоядная бактерия из Японии может убить за два дня
16 июня 2024, 13:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Японские медики предупреждают о стремительном росте числа заболеваний бактериями стрептококка с необычно высоким уровнем смертности после снятия правительством страны COVID-ограничений. Об этом информирует The Japan Times.
Уточняется, что данная болезнь может привести к летальному исходу в течение 2 суток. Согласно данным японских инфекционистов, как только заболевший утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена, а уже через 48 часов человек может умереть.

Сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщили, что к началу текущего месяца в стране выявили 977 случаев заболевания стрептококком. Этот показатель превысил общее количество зараженных за 2023 год.

Примечательно, что медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.

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