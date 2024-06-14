Двое подростков и женщина погибли в ДТП в Благовещенске

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Два подростка и 30-летняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом пишет Shot.
Водитель минивэна сначала попытался сделать вид, что не виноват, а после заявил, что в автомобиле отказала педаль тормоза. Он двигался по городу со скоростью около 100 км/ч.
Уточняется, что ещё семь человек пострадали. Их состояние пока неизвестно.
Виновника ДТП Евгения Бакарюкина задержали и увезли с места полицейские, так как очевидцы чуть не устроили над ним самосуд. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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«Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Благовещенске», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области.
Уточняется, что ещё семь человек пострадали. Их состояние пока неизвестно.
Виновника ДТП Евгения Бакарюкина задержали и увезли с места полицейские, так как очевидцы чуть не устроили над ним самосуд. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова