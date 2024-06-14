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Двое подростков и женщина погибли в ДТП в Благовещенске

14 июня 2024, 15:02
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Два подростка и 30-летняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом пишет Shot.
Водитель минивэна сначала попытался сделать вид, что не виноват, а после заявил, что в автомобиле отказала педаль тормоза. Он двигался по городу со скоростью около 100 км/ч.

«Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Благовещенске», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области.



Уточняется, что ещё семь человек пострадали. Их состояние пока неизвестно.

Виновника ДТП Евгения Бакарюкина задержали и увезли с места полицейские, так как очевидцы чуть не устроили над ним самосуд. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#подмосковье
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#полицейские
#мужчина
В Благовещенске пьяный водитель сбил 10 пешеходов на тротуаре, есть погибшие
14 июня 2024, 14:41

Фото: iStock/conejota

В Благовещенске машина вылетела на тротуар и сбила 10 пешеходов, по предварительным данным погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Известно, что ДТП произошло на улице Василенко. Минивэн занесло на высокой скорости, он вылетел на тротуар и сбил порядка десяти прохожих. Некоторые скончались на месте происшествия, ещё несколько человек погибли в больнице. В настоящее время известно о пяти жертвах аварии, трое из которых дети. Данные уточняются.

Водителем, устроившим аварию, оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин. По словам очевидцев ДТП,водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье.

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#дтп
#дети
#данные
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#человек
#происшествия
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Жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области
SHOT: жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области
14 июня 2024, 12:52

Фото:istockphoto/Halfpoint

Убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что накануне вечером мужчина сам позвонил правоохранителям, сообщив дрожащим голосом о содеянном. Прибыв на место, полицейские нашли бездыханное тело девушки в ванной, а рядом находился жених.
По его признанию, пара перед бракосочетанием часто ругалась. Тем роковым вечером будущие молодожены сидели дома в романтической обстановке, затем они выпили и вновь сцепились. Мужчина ударил возлюбленную по лицу несколько раз, а потом пнул в живот. Когда невеста отключилась, он отнес ее в коридор и пошел отдыхать.

Молодой человек проснулся, когда его избранница хрипела из последних сил. Он отнес девушку в ванную, чтобы отмыться от крови и привести себя в порядок, однако невеста умерла у него на руках.

Мужчине грозит тюремный срок до 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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#россия
#ленинградская область
#убийство
#полиция
#новости
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В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Bild: в Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
14 июня 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Reinhard Krull

Крупнейшую партию кокаина в истории страны изъяли в Германии. Об этом сообщает издание Bild. Уточняется, что изъяты десятки тонн вещества на миллиарды долларов.
В начале июня сообщалось, о рассмотрении уголовного дела в отношении российского военного Александра Ткаченко. По информации журналистов, мужчину задержали с закладкой запрещенных веществ спустя несколько часов после того, как он не вернулся в часть в августе 2023 года.

Военнослужащему инкриминировали неявку на воинскую службу, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков, покушение на убийство и умышленное причинение смерти, совершенное общеопасным способом.

По российскому законодательству, по некоторым статьям, связанным с наркотиками, можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#мир
#германия
#наркотики
#новости
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Экс-главу генштаба Молдавии Игоря Горгана обвинили в связях с разведкой РФ
Прокуратура Молдавии обвинила экс-главу генштаба Горгана в связях с разведкой РФ
14 июня 2024, 12:03

Фото:istockphoto/Iuri Gagarin

Уголовное дело по обвинению в связях с российской разведкой на экс-главу генштаба Игоря Горгана завела прокуратура Молдавии.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступного деяния, определение характера и содержания предположительно переданной информации и оценка ее влияния на интересы Республики Молдова», – сказано в сообщении.

Некоторое время назад в СМИ сообщали, что обвиняемый якобы передавал информацию о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших для ВСУ боеприпасы, а также военную технику. Журналисты апеллировали перепиской Горгана в одном из мессенджеров. Глава Молдавии Майя Санду лишила Горгана государственных наград. Однако вину бывшего главы генштаба еще не доказали.

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#мир
#молдавия
#прокуратура
#шпион
#разведка
#россия
#украина
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В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами
14 июня 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четырёх котят, застрявших между стенами двух домов, вытащили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они рассказали, что слышат из щели между стенами жалобные писки, но спасти котят самостоятельно не получается», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по вызову и при помощи шанцевого инструмента аккуратно вызволили котят из каменной западни. Местные дети рассказали, что мама-кошка давно бросила этих котят, поэтому их было решено отправить в приют для животных «Шанс», откуда их смогут забрать в добрые руки.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели потушили грузовик, загоревшийся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.

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Под Воронежем нашли тайник с детонаторами и гексогеном
Baza: в Воронежской области нашли тайник с детонаторами и гексогеном
14 июня 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Diy13

Тайник с детонаторами и гексогеном случайно нашли под Воронежем, осматривая место происшествия по другому делу. Об этом пишет Baza. В марте в Нижнедевицком районе региона российские силовики нашли большую «закладку». Она состояла из пяти килограммов гексогена, а также трех электродетонаторов и радиотехнического устройства, срабатывающего во время тряски. Предметы были в полимерной пленке, их спрятали как «закладку».
Следствие считает, что схрон с детонаторами и гексогеном устроили некие 46-летний Сергей Р. со своим 23-летним сыном Дмитрием из-под Белгорода. В начале прошлого года в Telegram они познакомились с украинским гражданином Михаилом С.

Через несколько месяцев они договорились с ним встретиться на хуторе Лозовая Рудка под Белгородом, где Михаил передал мужчинам взрывное устройство со взрывчаткой. Затем Сергей и Дмитрий увезли указанное содержимое под Воронеж, спрятав все в лесном массиве у населенного пункта Кучугуры.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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#россия
#воронеж
#воронежская область
#оружие
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Подмосковные спасатели потушили загоревшийся на дороге грузовой автомобиль
14 июня 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили грузовой автомобиль в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О возгорании авто в 112 сообщили очевидцы. Кабина большегруза воспламенилась в пути следования автомобиля.

«Прибыв на место, работники увидели, что кабина грузового автомобиля горела по всей площади, и огонь частично уже перебросился в моторный отсек. Убедившись в отсутствии газобаллонного оборудования в машине, специалисты подали пожарный ствол на тушение пламени и оперативно ликвидировали возгорание», — рассказала замначальника части Людмила Сидорова.

Медицинская помощь водителю не потребовалась. Инцидент произошел на автодороге, которая находится вблизи деревни Плесенское в Наро-Фоминском городском округе.

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#пожарный
#авто
#возгорание
#работники
#наро-фоминск
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Мать Нектария спасла от неадекватного стрелка Отца из Оптиной пустыни и прихожан
14 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/fortton

Неадекватный стрелок угрожал священнику из Оптиной пустыни. От расправы его и женщин-прихожанок спасла не растерявшаяся мать Нектария.
Монахиня вместе со святым Отцом ехали из храма в скит, когда увидели на дороге машину с открытыми дверцами, сообщает телеграм-канал Readovka. Около автомобиля стояли две немолодые прихожанки, а рядом — неизвестный мужчина с автоматом. Женщины жестами просили о помощи.

Когда автомобиль священника остановился, мужчина подбежал к нему и приказал всем выйти. Время от времени он стрелял в землю для устрашения. Мать Нектария призналась, что больше всего испугалась за жизнь батюшки. Ведь если с ним что-то случится, осиротеют сотни прихожан. Женщина решила действовать.

Монахиня сама открыла дверцу машины и вышла к стрелку. Он выстрелил ей под ноги, но она поймала его взгляд и заговорила. Мать Нектария именем Христа призывала стрелка отказаться от намерения ограбить или убить Божьих людей и не брать греха на душу. Мужчина растерялся перед монахиней, которая не испугалась вооружённого человека, а укоряла и совестила его. Стрелок повернулся и убежал в лес.

Мать Нектария сказала, что не считает свой поступок подвигом. Она только не могла допустить, чтобы с батюшкой, в котором нуждаются столько прихожан в Оптиной пустыни что-то случилось. Монахиня уверена, что избежать трагедии помогла твёрдая вера в Бога и общая для неё, самого священника и всех прихожан храма молитва.

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#женщины
#мужчина
#машины
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В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»
ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого, предприятие работает штатно
14 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Reinhard Krull

ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого. Об этом говорится в заявлении корпорации в Telegram-канале.
«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было», — написано в посте.

Помимо этого сообщается, что возгорание произошло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». На ней производственная деятельность не осуществляется. Корпорация заявила, что ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не «бывшим», как сообщили некоторые СМИ. Вся работа осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что у горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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