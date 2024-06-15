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В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек

15 июня 2024, 10:29
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Неподалёку от деревни Лешково в городском округе Истра Московской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента различные травмы получили 13 человек.


Авария случилась накануне, 14 июня, в 23:15 на дороге местного значения, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте подмосковного управления МЧС. 12 пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. По состоянию на утро 15 июня в медицинском учреждении продолжают оставаться два человека, остальные выписаны на амбулаторное лечение.

На ликвидацию последствий аварии привлекались 47 человек и 18 единиц специальной техники. Правоохранители проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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Капитан яхты спас тонущего человека в Петербурге — видео
РЕН ТВ: Капитан яхты спас тонущего в Неве человека в Санкт-Петербурге
15 июня 2024, 10:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Человека, тонущего в Неве в Петербурге, спас капитан прогулочной яхты. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует кадры произошедшего.
По информации журналистов, 40-летний мужчина упал с Троицкого моста. Капитан судна, увидев утопающего, подошел к нему на максимально близкое расстояние. Пострадавший смог подплыть и взобраться на борт из последних сил.

О состоянии мужчины ничего неизвестно. Похожий случай произошел на севере столицы, где из-за ливня, который затопил улицу, утонул автобус. Пассажиры транспорта были по пояс в воде. Все случилось на Клязьминской улице Дмитровского района Москвы.
Очевидцы рассказали, что вместе с автобусом в воду погрузились несколько легковушек. Один автомобиль оказался на такой глубине, что было видно только верхушку задней части кузова и крыша.

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Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили в СИЗО на два месяца
15 июня 2024, 10:16

Фото:istockphoto/Anton Novikov

Виновника смертельного ДТП в Благовещенске отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ. Таким образом водитель, сбивший пятерых человек, будет в СИЗО до 14 августа. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Известно, что среди пострадавших есть подростки.

Авария с участием 59-летнего водителя произошла на улице Василенко, когда автовладелец на высокой скорости въехал в пешеходов на тротуаре. Экспертиза выяснила, что виновник ДТП был пьян.

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#россия
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#суд
#сизо
#новости
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Число жертв, погибших под завалами разрушенного в Шебекино дома, возросло до 5
15 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число жертв, которые погибли под завалами разрушенного в Шебекино подъезда, возросло до пяти, об этом пишет Telegram-канал 112.
Напомним, 14 июня украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом белгородского города Шебекино. Один подъезд обрушился полностью, второй пострадал частично.

Спасатели вытащили из-под завалов дома четыре трупа, ещё одна женщина скончалась в реанимации. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

Ещё шесть жителей обрушившегося подъезда находятся в больнице под наблюдением врачей.

Уточняется, что разбор завалов уже завершён.

Ранее житель Шебекино погиб под украинским обстрелом. ВСУ ударили по мирному городу из РСЗО.

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#белгородская область
#всу
#обстрел
#труп
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Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш
Телеграф: в Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян
15 июня 2024, 05:13

Фото: iStock/aradaphotography

В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян, сообщило украинское издание «Телеграф».
В сети утверждается, что погибшие – стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под ником «Бандеровка». Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек нуждается в подтверждении.

Расправа произошла 13 июня. По данным украинской полиции, 23-летний мужчина во время конфликта по причине личных отношений открыл огонь из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся. Преступник убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Как установили правоохранители, открывший огонь являлся мужем погибшей.

Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проникать в квартиру на третьем этаже через окно.

Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Также на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело самого стрелка. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

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#убийство
#украина
#самоубийство
#пистолет
#скорая помощь
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Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал
15 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник MQ-4C ВМС США, проводивший разведку вблизи Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, сообщает РИА Новости, основываясь на данных ресурса наблюдения RadarBox.
Дрон с позывным BLKCAT6 входит в список воздушных судов, которые подавали аварийные сигналы. Согласно данным отслеживания, днем 14 июня после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

По данным службы, MQ-4C передал код 7700 через транспондер. Около 19:00 по московскому времени беспилотник приземлился на сицилийской базе.

В начале июня стратегический разведывательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk (позывной FORTE 14) был замечен патрулирующим в Черном море к юго-востоку от Крыма. Беспилотник взлетел с аэродрома на Сицилии.

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#крым
#чёрное море
#разведка
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Под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
МЧС: под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
15 июня 2024, 02:13

Фото: iStock/DmyTo

Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области обнаружено тело четвертого погибшего, заявила МЧС России.
«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что число погибших в результате обрушения подъездов жилых домов возросло до трех человек.

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#белгородская область
#мчс
#подъезд
#кремль
#дмитрий песков
#украина
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В Белгородской области сообщили о четырех погибших за сутки при атаках ВСУ
Гладков: 4 мирных жителя погибли при атаках ВСУ 14 июня в Белгородской области
14 июня 2024, 23:40

Фото: iStock/Iulianna Est

Четыре мирных жителя погибли в результате атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, спасатели извлекли тела женщины и мужчины из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино. В селе Муром Шебекинского района беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате удара и последующего взрыва погиб водитель.

Кроме того, поселок Октябрьский в Белгородском районе был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Случилось самое страшное – в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина», – написал Гладков.

Также он выразил соболезнования родным и близким.

В селе Архангельское Шебекинского округа местный житель получил осколочные ранения и был доставлен в областную клиническую больницу, добавил глава региона.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

До этого днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.

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В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
#рсзо
#всу
#украина
#белгородская область
#удар
#подъезд
#дмитрий песков
#кремль
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После взрыва машины начштаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело
СК РФ возбудил дело по факту взрыва машины начштаба части в Ростове-на-Дону
14 июня 2024, 20:10

Фото: iStock/trikolor

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба, первого замкомандира воинской части Вадима Собеского.
Его машина была взорвана в Ростове-на-Дону, пишет «Лента.ру». По данным пресс-службы СК РФ, следователи и криминалисты осматривают место происшествия для установления обстоятельств возгорания автомобиля военного.

Так, машина начала дымиться во время поездки. После того, как офицер вышел из салона, прогремел взрыв. Он не пострадал.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за поломки газового оборудования машины.

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#ростов
#ск рф
#уголовное дело
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Домашнее насилие и молитвы: почему дети липецкого священника отправились воевать за ВСУ
14 июня 2024, 18:52

Фото: istock / Photoboyko

Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу на территории Курской области, чтобы воевать на стороне ВСУ.
«Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых», — сказано в карточке дела.

Mатериалы уголовного дела утверждены Главной военной прокуратурой и направлены в военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.
Братья Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участии в деятельности террористической организации.


Отношения в семье священника



В 2014 году правоохранительные органы посетили дом священника и изъяли у него девятерых детей от 3 до 17 лет из-за отсутствия условий для нормального проживания. Через две недели их вернули назад, а семье выделили жилое помещение на время ремонта дома. Суд, признав действия местных органов опеки и попечительства незаконными, отклонил иск об ограничении родительских прав.


Странное поведение семьи священника и непонимание со стороны соседей


По словам главы Озерского сельсовета Любови Батищевой, семья вела себя странно, привлекая тем самым внимание местных жителей. Они отказались от российских паспортов по религиозным соображениям и избегали контактов с властями, не оформляли документы на получение соцпомощи и льгот, накопили долги за коммунальные слуги. Священник заставлял молиться детей до поздней ночи и грубо обращался со своей женой. Опираясь на слова директора школы, Любовь Батищева сказала, что дети часто пропускали школу, а родители запрещали делать им прививки.

В Липецкой епархии сообщали, что Ащеулов был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам.

Благочинный Тербунского округа и митрополит Никон предлагали священнику помощь и возможность вернуться к служению для обеспечения семьи, однако тот отказывался и при любой попытке переговоров выпускал дворовую собаку.


Арест братьев Ащуловых


Трое сыновей священника, Алексей, Иоанн и Тимофей, были задержаны при попытке перейти госграницу РФ и Украины. Об этом стало известно 14 июня 2024 года. Они планировали воевать на стороне ВСУ.

Во Втором Западном окружном военном суде подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата рассмотрения пока не назначена.

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