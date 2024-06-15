В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек

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Неподалёку от деревни Лешково в городском округе Истра Московской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента различные травмы получили 13 человек.
Авария случилась накануне, 14 июня, в 23:15 на дороге местного значения, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте подмосковного управления МЧС. 12 пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. По состоянию на утро 15 июня в медицинском учреждении продолжают оставаться два человека, остальные выписаны на амбулаторное лечение.
На ликвидацию последствий аварии привлекались 47 человек и 18 единиц специальной техники. Правоохранители проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей случившегося.
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