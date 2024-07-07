В Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал в своем Telegram-канале об открытии обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде.
Глава региона отметил, что лесопарк постарались сделать максимально комфортным для отдыха. Уточняется, что площадь благоустройства составила 50 га.
В лесопарке произвели санитарную очистку леса, установили видеонаблюдение и освещение, восстановили газоны. Также в «Загорском море» оборудовали подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные дорожки, а также сделали зоны тихого отдыха с качелями.
Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года в порядок приведут еще одиннадцать — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину, добавил губернатор.
Воробьёв также выразил надежду, что жителям понравился данный результат работы.
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В лесопарке произвели санитарную очистку леса, установили видеонаблюдение и освещение, восстановили газоны. Также в «Загорском море» оборудовали подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные дорожки, а также сделали зоны тихого отдыха с качелями.
Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года в порядок приведут еще одиннадцать — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину, добавил губернатор.
Воробьёв также выразил надежду, что жителям понравился данный результат работы.
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Екатерина Коршунова